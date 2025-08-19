Harán una capacitación de Fútbol Formativo Comunitario e Iniciación Deportiva

Con el objetivo de seguir fortaleciendo al deporte comunitario en la provincia, se llevará adelante en el auditorio de la Ciudad Deportiva de Neuquén capital una capacitación en Fútbol Formativo Comunitario e Iniciación Deportiva, destinada a colaboradores y referentes de organizaciones barriales, clubes y espacios comunitarios que trabajan con las infancias y juventudes.

La propuesta, que comenzará el 29 de agosto, busca elevar el rendimiento de entrenadores y formadores, promoviendo el desarrollo integral en la temprana edad, fortaleciendo el capital humano e institucional y actualizando conocimientos en áreas clave del fútbol comunitario.

A lo largo de tres encuentros presenciales, se abordarán contenidos técnicos, físicos, tácticos y metodológicos, así como herramientas de gestión deportiva y aspectos legales para la formalización de instituciones. La finalidad es que los referentes barriales y comunitarios cuenten con herramientas para potenciar el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes a través del fútbol.

Las jornadas que llevará adelante la Secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, estarán a cargo de Gustavo Raimondi, entrenador nacional e instructor de fútbol infantil, y de Fabián Cavallin, licenciado en Educación Física y Deporte, quienes desarrollarán temas como la introducción al fútbol infanto-juvenil, el trabajo en equipo, la planificación semanal de entrenamientos, el crecimiento y maduración de las y los jugadores, las evaluaciones prácticas y la planificación estratégica institucional.

Las inscripciones se realizan de manera online a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzhc8WM86vruaE2wMd-SmjKcAUUoneM0e367jJXbgE5DnQwQ/viewform

El primer encuentro se realizará el viernes 29 de agosto de 17 a 21.30; la segunda jornada será el viernes 5 de septiembre a partir de las 18, y el cierre tendrá lugar el viernes 12 de septiembre también desde las 18. Todas las instancias se desarrollarán en la Ciudad Deportiva, ubicada en Lanín 1.900 de Neuquén capital, en modalidad presencial.