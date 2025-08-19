El inesperado mensaje de Nico Vázquez en medio de la confesión de Gime Accardi: “Gracias por tanto”

El impacto de la confesión de Gimena Accardi todavía resuena en el ambiente. La actriz reconoció públicamente la infidelidad que terminó con su relación con Nico Vázquez, y la situación no tardó en convertirse en tema central en los programas de espectáculos. Ahora, mientras la onda expansiva de la bomba todavía deja secuelas, el actor tuvo un comportamiento que sorprendió.

Ángel de Brito comenzó relatando cómo se tomó la polémica el actor: “Él la encaró y Gimena se lo reconoció”. Y agregó que la traición lo golpeó fuerte porque ella era “en quien más confiaba y a quien más se aferró en los peores momentos”. La herida, según deslizan en su entorno, todavía está muy presente y no resulta fácil de asimilar.

Pero más allá de este difícil momento, Nico Vázquez se encuentra muy bien contenido. Es que su grupo de amigos y afectos lo rodea de manera incondicional para atravesar un doloroso momento. Fue así como él mismo lo deja en claro con gestos públicos. Este lunes 19, en el cumpleaños de Vanesa Bafaro, su jefa de prensa y amiga de toda la vida, el actor publicó un mensaje que dejó ver cómo la gente que lo quiere lo acompaña.

“Sabés lo importante que sos para mí. Sos mucho más que una amiga, sos familia. Gracias de corazón por tanto amor. Feliz cumple. Te quiero y admiro”, escribió en sus redes, dejando este mensaje claro en cuánto a cómo se apoya en su afectos en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida.

Cabe destacar que Vanesa forma parte de su historia personal y profesional: desde sus inicios cuando trabajaba de jefa de prensa en Canal 13 lo acompañó en estrenos, giras, eventos y, con el paso de los años, las familias se unieron. Fue así como vivieron muchas experiencias juntos y ahora ella esá junto a él para bancarse esta polémica. En la actualidad, ella sigue estando a su lado, incluso en la etapa más compleja de su vida personal.

Mientras tanto, desde Lape Club Social Informativo sumaron cómo recibió Nico Vázquez el descargo público de su ex. “Me dicen que por supuesto Nico vio el descargo de Gimena Accardi, obviamente que le dio dolor porque es feo ver a tu pareja de tantos años diciendo lo que dijo”, explicó la periodista.

“Pero también es un alivio para él porque viene bancando todo esto. Me dicen que hablan todo el tiempo”, agregó, confirmando que pese a la ruptura el diálogo entre ambos continúa de manera fluida. Sin embargo, la decisión del actor es clara: “No va a salir a hablar salvo que vayan las cámaras a buscar al teatro. Siempre tuvieron los dos una buena relación con la prensa pero no va a sentarse en un programa a hablar de esto”.