En el cuarto día de competencia en el US Open, dos argentinos disputan su segundo partido en el certamen buscando la tercera ronda. En el primer turno Tomás Etcheverry se enfrenta a Jirí Lehečka, número 21 del ranking ATP, mientras que más tarde Francisco Comesaña se medirá ante el británico Cameron Norrie (35°). Ambos duelos podrán seguirse por ESPN y Disney+.

Etcheverry, 59º del mundo, abrirá la jornada enfrentando al checo, con un historial igualado 1-1 entre ambos en el circuito ATP. El duelo más reciente tuvo lugar en el ATP de Hamburgo de este año, donde el albiceleste se impuso por 7-5 y 6-3. Este torneo tiene una relevancia particular para el platense, ya que defiende puntos por haber alcanzado la tercera ronda en la edición de 2024, su mejor resultado histórico en Flushing Meadows.

Por su parte, Comesaña llega a este partido tras vencer al estadounidense Alex Michelsen en cuatro sets luego de un mal arranque de partido. Es el segundo año consecutivo que el Tiburón disputa el cuadro principal del US Open, habiendo superado también la primera fase en la edición de 2024, lo que hasta ahora representa su mejor actuación. Por su parte, Norrie, que supo ser Top 10 y semifinalista de Wimbledon en 2022, viene de dejar en el camino al estadounidense Sebastian Korda por 7-5, 6-4 y retiro.