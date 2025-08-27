A los tiros en plena Ruta 22: un hombre baleado en el abdomen en Roca, dos hermanos detenidos

Un violento tiroteo dejó a un hombre gravemente herido en plena Ruta 22 en Roca. La víctima recibió un balazo en el abdomen y fue trasladada de urgencia al hospital en un auto particular, mientras la Policía montó un importante operativo que terminó con la detención de dos sospechosos.

El hecho ocurrió en la intersección de la ruta 22 y Humberto Canale. En el mismo lugar donde hace unas semanas la Policía logró detener a un tucumano involucrado en un crimen relacionado con la barra de San Martín. Este punto de alto tránsito fue escenario de un ataque brutal. Según los primeros datos, se trató de una pelea de vieja data que volvió a estallar de la peor manera. Lo que arrancó como un cruce de palabras, rápidamente pasó a los golpes de puño y terminó con un disparo de arma de fuego a corta distancia.

La secuencia generó momentos de desesperación entre testigos que vieron cómo el hombre se desplomaba y automovilistas que escucharon una fuerte detonación. En lugar de esperar a la ambulancia, familiares y amigos decidieron cargarlo en un vehículo particular y lo trasladaron a toda velocidad hasta el hospital, donde fue asistido de urgencia por el equipo médico. Su estado es reservado.

En paralelo, la Policía desplegó un operativo que permitió capturar a dos de los sospechosos. Se trata de dos hermanos de 20 y 22 años, quienes fueron detenidos en la calle El Ceibo después de ser identificados en distintos testimonios. La hipótesis es que uno de ellos fue quien apretó el gatillo, mientras el otro inició la pelea a golpes. La investigación ahora apunta a confirmar esa secuencia y determinar responsabilidades.

Un tercer involucrado logró escapar en medio del caos y sigue siendo intensamente buscado. Los investigadores también tratan de ubicar el vehículo en el que los agresores habrían intentado huir después del tiroteo. Por eso, no se descartan nuevos procedimientos en las próximas horas.

El operativo estuvo encabezado por el Destacamento 177° de Chacramonte, con el apoyo de la Comisaría 48° de Mosconi. Los peritos del Gabinete de Criminalística, levantaron vainas servidas y otros elementos que quedaron esparcidos en el lugar. Todo ese material será analizado y sumado a la causa que ya está en manos de la Justicia.

Los dos detenidos fueron trasladados a la comisaría, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia. Mientras tanto, los investigadores tratan de reconstruir paso a paso lo ocurrido y no descartan que la pelea tenga vínculos con conflictos previos en el barrio.