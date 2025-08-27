¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 27 de Agosto, Neuquén, Argentina
TERMINÓ ROMPIENDO TODO

Un hombre ebrio causó destrozos en un comercio tras no recibir fiado

Lo que empezó como un simple pedido terminó en un ataque de furia: un hombre ebrio destrozó una verdulería porque no le fiaron una cerveza.

Por Redacción

Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 20:07
Todo se desarrolló cuando personal policial del Comando Radioeléctrico recibió un aviso sobre un incidente en una verdulería ubicada en calle Cadfan Hugues N°57, en la ciudad de Trelew. En el lugar, una persona en evidente estado de ebriedad había provocado disturbios y daños en el comercio.

Al llegar, los uniformados encontraron al presunto agresor en un descampado frente a la verdulería. Tras entrevistarse con el propietario, este confirmó que se trataba del sujeto que minutos antes había ingresado al local y generado destrozos.

Según relató el comerciante, el hombre ingresó borracho, tomó una botella de cerveza de la heladera y pidió que se la fiaran. Ante la negativa, rompió una caramelera y desparramó todo su contenido. En medio de un forcejeo, el dueño logró sacarlo del negocio.

Ya en la vereda, el agresor dañó un cajón de manzanas y tomó un pedazo de madera con punta, utilizándolo a modo de arma blanca. Luego, arrojó un ladrillo contra el comerciante, aunque falló debido a su estado de ebriedad.

Finalmente, el personal policial detuvo al hombre, que quedó a disposición de la Justicia.

