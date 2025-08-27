Doble crimen en Cutral Co: detuvieron a un sospechoso por el asesinato de dos adolescentes

La Policía de Neuquén detuvo a un hombre como sospechoso del crimen de Junior Riquelme y Nicolás Piovesán, dos adolescentes que fueron asesinados a balazos el martes a las 2:15 en Cutral Co. La detención se realizó el miércoles. Aún no se brindaron detalles sobre su identidad ni el rol que habría cumplido. Esa información será en la formulación de cargos, programada para este jueves.

Secuestro de un vehículo clave

Un Volkswagen Gol oscuro, presuntamente utilizado por los atacantes, fue secuestrado. En su interior encontraron municiones y vainas servidas que ya fueron enviadas a peritaje. Las pericias buscan confirmar si el vehículo estuvo presente en la escena del crimen, ocurrida en la calle Rosenbrock del barrio Nehuen Che.

Cómo ocurrió el ataque

El fiscal Gastón Liotard informó que las víctimas salían de una casa y se subieron a una motocicleta cuando fueron interceptadas y atacadas a tiros.

Junior Riquelme murió en el lugar por un disparo en el cuello.

Nicolás Piovesán recibió tres disparos en la espalda mientras intentaba escapar.

El funcionario judicial destacó que ninguno de los jóvenes portaba armas ni respondió al ataque.

Investigaciones en curso

Fuentes policiales indicaron que al menos dos hombres habrían participado del tiroteo y que una mujer podría estar vinculada como instigadora. Esa hipótesis está siendo analizada por la fiscalía. No se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.