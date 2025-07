Los Pumitas vencieron a Francia y ganaron el bronce en el Mundial M20

Los Pumitas cerraron su participación en el Mundial M20 de rugby con una victoria clave ante Francia por 38-35 y se subieron al podio en Calvisano, Italia. El seleccionado argentino juvenil, dirigido por Nicolás Fernández Miranda, igualó su mejor actuación histórica: el tercer puesto conseguido en 2016.

Tras caer en semifinales frente a Sudáfrica (48-24), Argentina se enfrentó a Francia, que había ganado el duelo en la fase de grupos por 52-26. En un partido parejo, la Albiceleste juvenil logró revertir la historia y quedarse con el bronce.

Un partido de alta intensidad y definición ajustada

Primer tiempo: reacción tras el dominio francés

Los Pumitas comenzaron el encuentro con intensidad y abrieron el marcador a los 4 minutos con un try de Diego Correa tras una jugada de maul. Francia respondió con eficacia: tries de Jon Echegaray y Bobby Bissu, ambos convertidos por Diego Jurd, dejaron el marcador 14-5 a favor del conjunto galo al cierre de la primera mitad.

Segundo tiempo: remontada argentina con el maul como arma clave

En el arranque del complemento, Antoine Deliance sumó un nuevo try para Francia. Sin embargo, Argentina mostró carácter y comenzó la recuperación: Álvaro García Iandolino descontó a los 47 minutos. Luego, llegaron tries de Nicolás Cambiasso, nuevamente García Iandolino, Pascal Senillosa y Franco Benítez. Francia mantuvo la presión con dos tries más (Tom Leveque y Mathis Baret), pero el tiempo no alcanzó para revertir el marcador.

Formación completa de Los Pumitas

1. Diego Correa, 2. Nicolás Cambiasso, 3. Gael Galván, 4. Tomás Duclos, 5. Álvaro García Iandolino, 6. Tomás Dande, 7. Pampas Storey, 8. Santiago Neyra, 9. Valentino Reggiardo, 10. Ramón Fernández Miranda, 11. Bautista Lescano, 12. Valentín Maldonado, 13. Felipe Ledesma (capitán), 14. Timoteo Silva, 15. Pascal Senillosa.

Ingresaron: Juan Ignacio Rodríguez, Jerónimo Otaño, Tomás Rapetti, Alejandro Barrios, Franco Benítez, Fabricio Griffo, Aquiles Vieyra, Rafael Benedit.

Por su parte, Francia formó de la siguiente manera:

1. Samuel Jean-Christophe, 2. Lyam Akrab, 3. Mohamed Megherbi, 4. Charles Kante Samba, 5. Corentin Mezou, 6. Antoine Deliance, 7. Baptiste Britz, 8. Mathis Baret, 9. Simón Daroque, 10. Diego Jurd, 11. Jon Echegaray, 12. Simeli Daunivucu, 13. Robin Taccola, 14. Nolann Donguy, 15. Kalvin Gourgues.

Ingresaron: Lorencio Boyer Gallardo, Gabin Garault, Edouard Jabea Njocke, Romeo Martin Bonnard, Bobby Bissu, Luke Keletaona, Tom Leveque, Baptiste Tilloles.

Punto por punto del partido

Primer tiempo

4m: Try de Diego Correa (Argentina)

22m: Try de Jon Echegaray, conversión de Diego Jurd (Francia)

40m: Try de Bobby Bissu, conversión de Diego Jurd (Francia)

Segundo tiempo