Racing no tendrá a Maravilla Martínez ante Riestra: quién lo reemplazaría

En un fin de semana que no tendrá Torneo Clausura, el objetivo de la Copa Argentina aparece como una oportunidad para un Racing en un presente irregular. No obstante, la Academia no contará con Adrián Martínez para el encuentro por suspensión. Maravilla fue expulsado en el duelo de 16vos de final frente a San Martín (SJ) y se perderá el choque ante Deportivo Riestra. Además, Gustavo Costas debe rearmar el mediocampo debido a la lesión de Bruno Zuculini, teniendo además en cuenta la situación de Agustín Almendra, que podría irse del club.

Luego de la dura derrota por 1-0 ante Estudiantes en el Cilindro de Avellaneda por la tercera fecha del Torneo Clausura, es tiempo de decisiones para el entrenador de Racing. Sin su goleador y figura, hay dos nombres que surgen para reemplazarlo: Adrián Balboa, quien se había establecido como primer suplente, y Elías Torres, que llegó en este mercado y en el anterior duelo ingresó antes que Rocky para intentar dar vuelta el 0-1 ante el Pincha.

Sin Martínez y sin Zuculini, Costas debe rearmar a su Racing pensando en la Copa Argentina. (Foto: Fotobaires)

Zuculini y Arias también serán baja

El volante ex River salió lesionado frente a Estudiantes y no llegará al duelo con Riestra. Todo parece indicar que el volante central tiene un desgarro y se perdería también el duelo de Copa Libertadores ante Peñarol. Zuculini podría ser reemplazado por Almendra, quien suele ser fijo con Costas, pero su tire y afloje con la dirigencia de la Academia luego del llamado de Guillermo Barros Schelotto para llevárselo a Vélez generó una disputa y por ahora el surgido en Boca no es una opción. Los dos que asoman como reemplazo son Richard Sánchez, que ingresó el otro día pero no tuvo un buen partido, y Martín Barrios.

Además, hay que recordar que Facundo Cambeses va a seguir en el arco del elenco de Avellaneda debido a que el neuquino Gabriel Arias continúa recuperándose de un desgarro en el isquiotibial izquierdo. El arquero de 37 años se lesionó ante Belgrano hace 10 días y todavía no está listo para reaparecer.