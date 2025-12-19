La Municipalidad de Cipolletti, a través de la Dirección de Comercio y la Secretaría de Fiscalización, dio a conocer el listado de piletas habilitadas para la temporada estival 2025/26. La información resulta clave para los vecinos, ya que garantiza seguridad, higiene y control en los espacios recreativos, evitando riesgos y asegurando lugares confiables para disfrutar del verano.

En total, son ocho los natatorios privados que cumplen con las condiciones de seguridad exigidas y que cuentan con cobertura de seguro de responsabilidad civil comprensiva, servicio de ambulancia y la presencia de guardavidas en los horarios habilitados. A ellos se suma el natatorio municipal ubicado en Isla Jordán.

Listado de piletas habilitadas:

• Marabunta, Belgrano N.º 2100

• Unión Obrera de la Industria de la Madera, Sección chacras

• Asociación Civil Club Cipolletti, Mengelle 240

• Sindicato de Trabajadores del Gas, derivados y afines, Primeros Pobladores 935

• Sindicato del personal jerárquico y profesionales de petróleo y gas privado de Río Negro y Neuquén, Isla Jordán

• Asociación Civil Club Cipolletti, Benigno Gallucci s/n

• Predio de UnTER, La Esmeralda 2225

• Akerbladh Ana, La Esmeralda 2600

• Natatorio Municipal, Isla Jordán

Requisitos de habilitación

Para obtener la autorización, cada pileta debe cumplir con requisitos estrictos: seguro de responsabilidad civil comprensiva, convenio de área protegida, autorización de Salud Pública, listado de bañeros con reválida, elementos de salvataje y botiquín de primeros auxilios.

Recomendaciones de seguridad

La Dirección de Protección Civil recordó que los canales de riego no están habilitados para bañarse, ya que no cuentan con servicio de guardavidas ni condiciones de seguridad. Se insistió en que “entre todos podemos evitar accidentes” y se recomendó que, ante cualquier emergencia, los vecinos se comuniquen con la Central de Emergencias al 109.