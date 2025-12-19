En medio de unos días de descanso en la Argentina, Franco Colapinto protagonizó una escena inesperada que rápidamente se volvió viral. Lejos de los boxes, los autos y la presión de la Fórmula 1, el piloto apareció en el estadio Monumental para disfrutar del show de Airbag y sorprendió a todos al mostrarse relajado, entusiasmado y completamente metido en el recital.

La presencia de Franco Colapinto en River generó sorpresa entre los asistentes. Nadie esperaba verlo entre el público, alentando desde un costado del escenario y siguiendo cada tema con la energía de un fan más. Sin intentar ocultarse ni esquivar miradas, el joven piloto se dejó llevar por la música y vivió el show con naturalidad, algo que quedó registrado en un video que no tardó en circular por redes sociales.

La cámara lo captó en el momento justo a él y también a Cazzu, que miraba el recital un poco más alejada. Mientras la banda sonaba con fuerza en el Monumental, Franco apareció bailando, sonriente y completamente distendido. La escena contrastó con la imagen habitual del piloto concentrado y serio dentro del mundo del automovilismo, y fue justamente eso lo que despertó la simpatía del público.

Este momento se da en un contexto especial para Colapinto, que regresó al país luego de cerrar su temporada en la Fórmula 1 en Abu Dhabi. Tras disputar su último Gran Premio, el argentino permaneció algunos días más en Enstone, la sede central de Alpine, donde participó de reuniones técnicas y evaluaciones junto al equipo antes de ser liberado para tomarse un breve descanso.

A diferencia de otros años, sus vacaciones serán cortas. Franco Colapinto volvió a la Argentina para pasar las Fiestas con su familia y aprovechar algunos días en Buenos Aires, consciente de que el calendario que se le viene por delante es exigente. La confirmación de su continuidad en la Fórmula 1 para la temporada 2026 modificó por completo su rutina habitual de fin de año.

En ese marco, su salida al recital de Airbag funcionó como una bocanada de aire fresco. Lejos de protocolos y compromisos oficiales, el piloto eligió disfrutar de la música y del clima único que se vive en un estadio lleno, rodeado de gente que, al reconocerlo, no tardó en registrar el momento.

El descanso, sin embargo, tiene fecha de vencimiento. Franco Colapinto ya tiene marcada su vuelta a Europa, donde retomará la actividad con Alpine. El 11 de enero estará en Montmeló para un filming day con el nuevo monoplaza, y el 23 de ese mes el equipo presentará oficialmente el auto con el que competirá en la próxima temporada.