Un fallo confirmado y una explicación oficial

La Justicia neuquina fijó penas de 6 y 9 años de prisión efectiva para los dos adolescentes declarados responsables por el homicidio del periodista Juan Caliani. La decisión fue comunicada por el juez de la Niñez y Adolescencia, Dardo Bordón, y alcanzó su instancia final con la confirmación de los fundamentos del Ministerio Público Fiscal.

El magistrado resolvió imponer 6 años de prisión al joven que sostuvo a la víctima y 9 años a quien le asestó las puñaladas que causaron la muerte. Ambas condenas coinciden con el pedido formulado por el fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín.

La mirada de la fiscalía sobre las condenas

Desde el Ministerio Público Fiscal defendieron el monto de las penas impuestas. Germán Martín sostuvo que las condenas son “justas, proporcionales, merecidas, ajustadas a derecho, pacificadoras y reparadoras”.

El fiscal explicó además que

“Una condena de prisión efectiva en el fondo es una resolución pacífica de un conflicto violento e irreparable”, expresa el fallo judicial.

Las declaraciones fueron realizadas luego de que se conociera el fallo y forman parte de la postura oficial del MPF sobre el cierre del proceso penal.

Un pedido mayor que no prosperó

Durante el juicio de determinación de la pena, la querella que representó a la familia de Juan Caliani había solicitado condenas más altas: 9 y 12 años de prisión efectiva, diferenciando los roles de cada uno de los responsables.

El juez Bordón optó por el criterio planteado por la fiscalía y descartó tanto ese pedido como el de la defensa, que había solicitado absolver de pena a los adolescentes o, de manera subsidiaria, imponer condenas condicionales de dos años.

Antecedentes incluidos en la condena

En el caso del joven condenado a 9 años, el fallo incluyó además otros hechos previos cometidos en la ciudad de Neuquén: dos intentos de hurto con escalamiento y un intento de robo agravado de un vehículo en la vía pública.

Esos antecedentes quedaron comprendidos dentro de la pena impuesta por el homicidio, ocurrido en abril de 2024.

Un proceso extenso y reservado

El juicio de determinación se desarrolló entre fines de noviembre y el 10 de diciembre, con la declaración de alrededor de 60 testigos, entre psicólogas, trabajadoras sociales, policías, directivos escolares, periodistas y familiares de la víctima.

Las audiencias se realizaron de manera privada, tal como establecen la Ley provincial 2302 y la Ley nacional 20056, debido a que los imputados eran menores de edad al momento del hecho.

El crimen que sigue marcando a Neuquén

Juan Caliani fue asesinado el 1 de abril de 2024, cerca de la medianoche, en su vivienda ubicada en las calles Luis Beltrán y Cacique Purrán. Dos adolescentes ingresaron a robar y, al encontrarse con él, lo atacaron en un pasillo de la casa. Uno lo sostuvo y el otro lo apuñaló en el tórax.

Las penas ya están definidas. La postura de la fiscalía también. Y el debate sobre cómo responde la justicia ante delitos que no tienen reparación vuelve a instalarse, una vez más, en el centro de la escena.