La búsqueda de Emiliano Evans, el joven de 29 años oriundo de El Bolsón que desapareció en Bariloche el pasado 2 de octubre, continúa con rastrillajes intensivos en distintos sectores de la ciudad rionegrina. Las tareas se realizaron con participación de fuerzas de seguridad, personal especializado y voluntarios. Emiliano fue visto por última vez en el albergue del Gimnasio Municipal III, donde se alojaba mientras participaba de actividades vinculadas a sus estudios universitarios.

La desaparición generó preocupación en la comunidad educativa y en su entorno familiar, que mantiene contacto permanente con las autoridades. Desde entonces, se activaron medidas de localización que incluyen patrullajes terrestres, revisión de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y recorridas en zonas urbanas y periurbanas. La fiscalía mantiene abierta la investigación y solicitó máxima colaboración ciudadana.

Al momento de ausentarse, Emiliano vestía jeans azul con cortes, buzo negro con cierre diagonal, zapatillas beige marca Vans, campera negra, remera tipo chomba azul eléctrica y mochila en cuyo interior llevaba una gata gris. Mide 1,78 metros, es de contextura delgada, tez blanca, ojos marrones y cabello castaño oscuro, corto y ondulado.

En las últimas horas, se intensificaron los rastrillajes en zonas cercanas al gimnasio municipal, senderos urbanos y espacios públicos, con la incorporación de drones y perros entrenados. También se amplió el radio de búsqueda hacia sectores boscosos. Las autoridades reiteraron que toda información puede ser útil y que se mantiene activa la línea 911 RN Emergencias, además de las dependencias policiales más cercanas.