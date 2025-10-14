¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

PREOCUPACIÓN Y MISTERIO

No hay rastros de Emiliano Evans, el estudiante que desapareció en Bariloche el 2 de octubre

El joven de 29 años, oriundo de El Bolsón, fue visto por última vez en el albergue del Gimnasio Municipal III. Este lunes se intensificaron los rastrillajes en distintos sectores de la ciudad

Por Fabian Rossi
Martes, 14 de octubre de 2025 a las 06:45
El último contacto telefónico con su familia fue el 5 de octubre

La búsqueda de Emiliano Evans, el joven de 29 años oriundo de El Bolsón que desapareció en Bariloche el pasado 2 de octubre, continúa con rastrillajes intensivos en distintos sectores de la ciudad rionegrina. Las tareas se realizaron con participación de fuerzas de seguridad, personal especializado y voluntarios. Emiliano fue visto por última vez en el albergue del Gimnasio Municipal III, donde se alojaba mientras participaba de actividades vinculadas a sus estudios universitarios.

La desaparición generó preocupación en la comunidad educativa y en su entorno familiar, que mantiene contacto permanente con las autoridades. Desde entonces, se activaron medidas de localización que incluyen patrullajes terrestres, revisión de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y recorridas en zonas urbanas y periurbanas. La fiscalía mantiene abierta la investigación y solicitó máxima colaboración ciudadana.

Al momento de ausentarse, Emiliano vestía jeans azul con cortes, buzo negro con cierre diagonal, zapatillas beige marca Vans, campera negra, remera tipo chomba azul eléctrica y mochila en cuyo interior llevaba una gata gris. Mide 1,78 metros, es de contextura delgada, tez blanca, ojos marrones y cabello castaño oscuro, corto y ondulado.

En las últimas horas, se intensificaron los rastrillajes en zonas cercanas al gimnasio municipal, senderos urbanos y espacios públicos, con la incorporación de drones y perros entrenados. También se amplió el radio de búsqueda hacia sectores boscosos. Las autoridades reiteraron que toda información puede ser útil y que se mantiene activa la línea 911 RN Emergencias, además de las dependencias policiales más cercanas.

 

 

 

