Nueva victoria de Argentina en la preparación para la Americup

Tras completar una serie de amistosos ante equipos africanos, la selección Mayor Argentina masculina de basquetbol se cruzó con su primer oponente europeo rumbo a la próxima AmeriCup 2025 de Nicaragua. En la mañana del domingo, el elenco nacional se impuso por 84 a 70 ante Portugal, en un encuentro disputado en el Centro Deportivo TENPLE de Villaviciosa de Odón, Madrid.

Desde el arranque, el equipo nacional impuso sus condiciones con un planteo profundo y el uso de dos hombres grandes para dominar la zona pintada. La diferencia de altura se tradujo rápidamente en puntos cerca del aro, mientras que en defensa se mostró sólido, atento a las recuperaciones y eficaz para ralentizar el avance portugués (apenas tres puntos en los primeros ocho minutos). El ingreso de Juan Ignacio Marcos aportó claridad en la conducción y asistencias precisas que potenciaron el ataque albiceleste . En el lado europeo, lo más destacado fue la presencia de Lisboa, con la responsabilidad ofensiva en un tramo complicado para su plantel.



En el segundo periodo, Argentina encontró soluciones desde el perímetro para mantener el control del marcador. Los aciertos externos (Gonzalo Corbalán y Juan Bocca ) permitieron sostener la diferencia, incluso durante un pasaje en el que el equipo estuvo varios minutos sin convertir. Fue un segmento dinámico, de transiciones rápidas y con ofensivas cortas, donde ambos seleccionados respondieron golpe por golpe para establecer un parcial de 24-21, a favor de Pablo Prigioni y sus dirigidos.

Con 16 puntos de Alex Negrete y de Gonzalo Corbalán, Argentina superó a los Lusitanos. El próximo partido será el jueves 14 frente a Italia, en Bologna.

En la segunda mitad, el conjunto argentino impuso un ritmo vertiginoso, corriendo con criterio y capitalizando cada espacio que dejó su rival. La agresividad en las penetraciones y la búsqueda constante del aro proporcionaron múltiples viajes a la línea de libres, un recurso que sumó de forma sostenida en el tanteador. Ese funcionamiento aceitado le permitió quedarse con el tercer parcial por 23-17, algo inédito en la serie de amistosos internacionales por España. Con el envión anímico y la ventaja asegurada, el equipo controló el último capítulo sin sobresaltos.



En el plano individual del partido, Alex Negrete y Gonzalo Corbalán fueron los máximos goleadores con 16 puntos cada uno. En ese apartado del doble dígito también estuvieron Francisco Caffaro con 14 y Juan Pablo Vaulet con 10.



La próxima presentación será el jueves 14, esta vez en territorio italiano. En Bologna se medirá ante el seleccionado local, con transmisión en vivo a través de Básquet Pass.

Los partidos amistosos que jugará Argentina, antes de la AmeriCup 2025 de Nicaragua.

14 de agosto | vs Italia – Bologna, Italia

17 de agosto | vs Panamá – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

18 de agosto | vs Brasil – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

19 de agosto | vs Uruguay – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)