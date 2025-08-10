¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 10 de Agosto, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Deportes

El vóley protagonista en Picún Leufú con el programa Cerca de la Escuela

La actividad destinada a estudiantes de cuarto y quinto año se realizará el martes 19 de agosto a las 9 en el gimnasio municipal de la localidad

Por Hugo Alejandro Amaolo
Domingo, 10 de agosto de 2025 a las 17:21
PUBLICIDAD
El programa Cerca de la Escuela en la modalidad vóley, proseguirá esta semana que se inicia en Picún Leufú

El programa Cerca de la Escuela continuará con un nuevo encuentro de vóley dirigido a estudiantes de cuarto y quinto año en Picún Leufú, con el objetivo de promover la actividad física y fortalecer los lazos entre las y los jóvenes de distintas instituciones educativas.

La jornada tendrá lugar el martes 19 de agosto desde las 9 en el gimnasio municipal. La propuesta es organizada de forma articulada por la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres junto al municipio local.

La inscripción se realiza de forma online a través del siguiente enlace: https://forms.gle/h2F7CDYscJLYHd2c6 con cupos limitados.

Se espera la participación de diferentes establecimientos educativos de la región. Se destacó que esta iniciativa provincial busca fomentar el deporte, la convivencia y el bienestar entre las juventudes, acompañando los trayectos escolares con propuestas recreativas y de formación.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD