El vóley protagonista en Picún Leufú con el programa Cerca de la Escuela

El programa Cerca de la Escuela continuará con un nuevo encuentro de vóley dirigido a estudiantes de cuarto y quinto año en Picún Leufú, con el objetivo de promover la actividad física y fortalecer los lazos entre las y los jóvenes de distintas instituciones educativas.

La jornada tendrá lugar el martes 19 de agosto desde las 9 en el gimnasio municipal. La propuesta es organizada de forma articulada por la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres junto al municipio local.

La inscripción se realiza de forma online a través del siguiente enlace: https://forms.gle/h2F7CDYscJLYHd2c6 con cupos limitados.

Se espera la participación de diferentes establecimientos educativos de la región. Se destacó que esta iniciativa provincial busca fomentar el deporte, la convivencia y el bienestar entre las juventudes, acompañando los trayectos escolares con propuestas recreativas y de formación.