Panamericanos Junior: El neuquino Turone clasificó a las finales

Se llevaron a cabo este domingo las pruebas clasificatorias para las finales de mañana lunes del ciclismo BMX Freestyle de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en las que el neuquino Manuel Turone y el bonaerense Valentino Villalba se aseguraron un lugar en la lucha por medallas, mientras que la catamarqueña Luz Corpacci quedó sin posibilidades de subir al podio.

Villalba fue segundo en la segunda serie clasificatoria masculina, con 25.33, siendo superado por el hondureño Víctor Martínez (25.34), mientras que Turone logró el primer puesto en la tercera serie, con 81.17 y se transformó debido a su gran actuación en serio aspirante a llevarse una medalla de la modalidad.

Corpacci terminó cuarta en la primera serie clasificatoria femenina, con 27.00 puntos, detrás de la chilena Catalina Enríquez (61.67) y las mexicanas Sofía Báez (45.50) y Valeria Segura (36.50).

Antes de viajar a Paraguay el neuquino dejó sus sensaciones en el programa Grito Sagrado, que se emite por el Grupo Prima Multimedios