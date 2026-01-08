El Gobierno de Neuquén avanza en la construcción de espacios comunitarios y deportivos en siete localidades cordilleranas, donde las bajas temperaturas y nevadas limitan las actividades al aire libre en invierno. Estas obras, gestionadas por el ministerio de Infraestructura, tienen un fuerte enfoque territorial y estarán listas en un plazo de 300 días.

Las obras fueron licitadas y adjudicadas a distintas empresas, y se encuentran actualmente en ejecución con diferentes niveles de avance. Cada una de ellas apunta a brindar infraestructura de calidad para el desarrollo de actividades sociales, culturales y deportivas, sin interrupciones estacionales.

Avances en Las Coloradas, Huinganco y Villa del Nahueve

En Las Coloradas, la empresa COVIARQ comenzó el movimiento de suelo para una obra de 1.283 m², con una inversión de más de 4.582 millones de pesos. El edificio se ubica junto a la Escuela Primaria Nº 88, favoreciendo el vínculo con la comunidad educativa.

En Huinganco, la empresa EMCOPAT no detuvo tareas durante las fiestas. Ya concluyó las fundaciones de un edificio de 1.038 m², con gradas para 200 personas, ubicado junto a las escuelas Nº 76 y CPEM Nº 84. La inversión supera los 4.187 millones de pesos.

En Villa del Nahueve, la empresa MCON SAIQUEN avanzó en el relleno del terreno para construir un edificio de 1.120 m² que podrá albergar a 200 personas. El presupuesto supera los 4.837 millones de pesos.

Obras clave en Los Guañacos y Andacollo

En Los Guañacos, la empresa FINES S.R.L. ya completó tareas preliminares y prevé iniciar el montaje estructural en enero. La superficie cubierta será de 1.155 m². La obra se anunció durante el aniversario local y se emplaza junto a una futura cancha reglamentaria de fútbol 11.

En Andacollo, la misma empresa retomó los trabajos tras un receso. El nuevo edificio tendrá 1.332 m² y capacidad para 400 personas. La inversión supera los 4.854 millones de pesos, priorizada en conjunto con la gestión municipal.

Infraestructura para el desarrollo regional

En Moquehue, COVIARQ trabaja desde fines de 2025 en un edificio con acceso desde la ruta provincial N°11, que permitirá realizar eventos culturales, deportivos y comunitarios. La inversión ronda los 4.300 millones de pesos.

En Coyuco-Cochico, al norte de la provincia, COVIARQ también ejecuta una obra de 1.120 m² que se ubicará junto a la Escuela Albergue 310, con capacidad para 200 personas sentadas. El presupuesto alcanza los 4.443 millones de pesos.

Equipamiento completo y gestión eficiente

Cada edificio contará con infraestructura multifuncional para la práctica de fútbol, básquet, hándbol y vóley, además de parquización, bancos, luminarias y juegos recreativos. Esto evitará que las comunidades deban asumir gastos adicionales tras la finalización de obra.