La previa de la gala ya prometía algo distinto, pero nadie imaginó semejante giro: Sofía Gonet, más conocida como La Reini, apareció completamente rapada y dejó a todos en silencio. En un programa donde los platos suelen ser protagonistas, esta vez el centro de atención fue su cabeza pelada, el maquillaje teatral y un look pensado con un objetivo claro: homenajear a Germán Martitegui.

Horas antes, Sofía Gonet había encendido las redes con una publicación en la que anticipó su transformación. Posó con su nuevo estilo y escribió: “Hoy les toca soportar”. El mensaje se viralizó de inmediato y marcó el clima de lo que estaba por verse en televisión.

Cuando ingresó al estudio, el tema fue inevitable. Entre risas, la participante dejó claro el concepto del cambio y lanzó: “Hoy soy Germán Martitegui”, explicando que no se trataba de una simple excentricidad, sino de un gesto pensado para impactar al jurado.

Luego amplió la idea detrás del look y redobló el guiño: “Es un homenaje para Martitegui y también para Moria Casán, por su libro Memoria. Y tengo la estabilidad emocional de Furia de Gran Hermano. Soy la mezcla de esas tres personalidades”. La frase combinó humor, ironía y una cuota de show que la caracteriza.

Del otro lado, Germán Martitegui no esquivó el comentario y respondió con elogio incluido: “Tiene una cara hermosa y es muy difícil que una chica sin pelo logre eso”. La devolución mostró sorpresa, pero también reconocimiento al atrevimiento de la participante.

Lejos de quedar solo en estética, Sofía Gonet aprovechó el momento para pedirle un poco de suerte al chef que inspiró su homenaje: “Espero que me traigas suerte en la cocina, como meterme en el personaje y poder cocinar algo bien rico, como hacés vos”.

En redes, el impacto fue inmediato: memes, comparaciones, comentarios divididos y discusiones sobre el límite entre el show y la competencia. Para algunos, una jugada divertida. Para otros, exceso.

Lo cierto es que Sofía Gonet volvió a demostrar que entiende el juego televisivo: sorprendió, generó conversación y puso a Germán Martitegui en el centro de una noche que, por unos minutos, dejó de girar alrededor de los platos para hablar de un look que no pasó desapercibido.