El verano aprieta, el termómetro no da tregua y las canillas vuelven a quedar secas. En San Carlos de Bariloche, la falta de agua potable dejó de ser una excepción para convertirse en una postal repetida que se repite año tras año y expone una de las crisis más sensibles de la ciudad.

Barrios enteros atraviesan jornadas sin suministro regular en plena ola de calor. No es solo incomodidad: es un problema que afecta la higiene, la salud y la vida cotidiana de miles de vecinos, en una ciudad que se promociona como destino turístico internacional mientras no logra garantizar un servicio básico.

Desde el espacio político Incluyendo Bariloche fueron contundentes. Advirtieron que la escasez de agua ya no puede explicarse por el clima ni por picos de consumo, sino por fallas estructurales de gestión, planificación y prioridades que nunca se corrigieron.

En ese sentido, señalaron una contradicción que se repite: se siguen otorgando factibilidades para nuevas urbanizaciones, sobre todo en el Este de la ciudad, mientras el sistema no logra abastecer de manera regular a los barrios ya consolidados. Una realidad que también arrastran históricamente los sectores del Sur, donde los cortes son parte de la rutina.

El planteo va más allá de la infraestructura. El acceso al agua potable es un derecho humano básico y la base de cualquier política de salud pública. Sin embargo, en Bariloche ese derecho se pone en duda cada verano, cuando el calor expone las grietas de un sistema saturado.

Frente a este escenario, el concejal Leandro Costa Brutten presentó en el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza 515/26, que propone declarar la Emergencia Hídrica en la ciudad. La iniciativa busca que el Ejecutivo municipal aborde el problema como una prioridad y deje de tratarlo como un tema secundario.

Además, adelantaron que pedirán una sesión extraordinaria para acelerar el tratamiento del proyecto, ante la urgencia que marca la situación actual y el reclamo creciente de los vecinos. En los fundamentos de la propuesta se advierte que no se puede pensar el futuro de Bariloche sobre la base de la escasez. La falta de agua no puede ser la regla ni un privilegio de algunos sectores. Gestionar, sostienen, es priorizar la vida, la dignidad y el acceso equitativo a un recurso esencial.

Mientras el calor sigue golpeando y los reclamos se multiplican en los barrios, la crisis hídrica vuelve a ocupar el centro de la escena. Una discusión que ya no puede seguir postergándose, porque cuando falta el agua, todo lo demás queda en segundo plano.