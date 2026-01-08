Este jueves, el Alto Valle de Neuquén y Río Negro se prepara para un día con nubosidad creciente y tormentas eléctricas aisladas hacia el cierre de la jornada.

La mañana comenzó agradable, con una mínima de 16°C, lo que ofrece un respiro tras los intensos días de calor. Sin embargo, la calma será breve: por la tarde, el termómetro volverá a subir hasta los 30°C. Aunque no se esperan jornadas de sol pleno, el cielo estará parcialmente nublado, con una mayor cobertura a medida que avanza el día.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de aire húmedo en la región favorecerá el desarrollo de celdas de tormenta, aumentando la probabilidad de lluvias entre un 10% y 40% durante la tarde-noche y la madrugada del viernes. Estas tormentas podrían ser de corta duración pero intensas.

El viento, que soplará durante todo el jueves a velocidades moderadas (entre 23 y 31 km/h), cambiará de dirección hacia el norte por la noche. Este cambio traerá un aumento de la intensidad del viento, con ráfagas de hasta 60 km/h en zonas urbanas del Alto Valle y Neuquén, lo que sumado a la posible actividad eléctrica, obliga a tomar precauciones.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el SMN, las condiciones serán variables en la provincia de Neuquén. El norte y el Alto Valle experimentarán temperaturas altas, viento persistente y la presencia de inestabilidad, especialmente por la tarde. A continuación, el detalle por zonas: