Las kamikazes derrotaron a España y son finalistas de los Juegos Mundiales

La Selección Argentina femenina de Beach handball se metió en la final de los World Games 2025 que se disputan en China, tras superar 2-1 a España en una vibrante semifinal disputada en Chengdu. Ahora, el elenco subcampeón del mundo buscará la gloria en la competencia. La neuquina Gisella Bonomi presente en el equipo finalista.

En un juego que se definió en shootout, el seleccionado nacional consiguió meterse en una nueva final de un torneo internacional, ahora en los Juegos Mundiales que se están disputando en el país asiático desde el 7 al 17 de agosto.

El equipo comandado por Leticia Brunati se quedó con el primer set por 20-15, pero posteriormente cayó en el segundo por 14-15, siendo este el primero que pierde en la competencia. En la definición por shootout, fue festejo por 6-4.

Gisella Bonomi, la neuquina que se destaca en el seleccionado femenino

Ahora, la gran definición será el martes desde las 5:30 de Argentina frente a Alemania, quien superó a Dinamarca en la otra semifinal. Las europeas fueron las verdugas de las argentinas en el mundial del 2024 donde las Kamikazes se quedaron con la medalla de plata.

Cual sea el resultado, Argentina sumará su tercera medalla en la competencia, ya que en el 2017 fue plata en Polonia 2017, y en los Estados Unidos 2022 consiguió el bronce.

Los Juegos Mundiales de 2025, conocidos como Chengdu 2025, son la duodécima edición, que incluyen deportes y disciplinas deportivas que no se disputan en los Juegos Olímpicos, con un total de 35 deportes.