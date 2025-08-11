Casi 500 miembros de distintas fuerzas presentes: así fueron los juegos Interfuerzas

El fin de semana pasado, la Ciudad Deportiva de Neuquén fue escenario de la segunda edición del Torneo Interfuerzas, una jornada recreativa y deportiva que logró reunir a más de 480 miembros de fuerzas provinciales y nacionales comprometidos con la integración, el bienestar y la camaradería a través del deporte.

Los participantes disfrutaron de una variedad de disciplinas: vóley mixto, fútbol 8 mixto y carrera de postas atlética en categoría libre, que promovieron la cooperación, el compañerismo y el espíritu colectivo entre las distintas instituciones de seguridad.

La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, agradeció la presencia de las autoridades de las distintas fuerzas y de los participantes. “Las distintas fuerzas son las que nos cuidan todos los días y una manera de honrar la tarea que hacen es brindarles una jornada donde podamos disfrutar, compartir, donde se puedan conocer entre ustedes”, manifestó. Expresó además el compromiso del gobernador Rolando Figueroa, “una persona que defiende y promueve el cuidado de las fuerzas, tanto de la fuerza policial que depende directamente de la provincia, pero también de las nacionales”.

Por su parte, la secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, María Fernanda Villone, destacó que “este torneo es un espacio para encontrarnos, compartir y reforzar los lazos entre las distintas fuerzas que trabajan día a día por la seguridad de nuestra provincia. La gran convocatoria y el compromiso de cada participante demuestran que, a través del deporte, también construimos comunidad y fortalecemos valores como el respeto, la cooperación y la camaradería”.

Entre los presentes estuvieron representantes del Servicio Penitenciario Federal Unidad V – Senillosa; la Policía de la Provincia del Neuquén en sus reparticiones; la Prefectura Naval Argentina; Gendarmería Nacional; la Asociación de Bomberos de la Provincia del Neuquén y Fuerzas Armadas que se sumaron a la propuesta.

Esta actividad, de carácter mixto y recreativo, fue especialmente valorado por fomentar espacios de encuentro y participación entre quienes diariamente trabajan por la seguridad de la comunidad, fortaleciendo lazos institucionales y valores cotidianos a través de una experiencia deportiva y de compañerismo.