El próximo miércoles 10 de diciembre, la Cámara de Diputados de la Nación renovará 127 bancas para los próximos dos años, en tanto que la Cámara de Senadores cambiará 24 escaños.



Por la provincia del Neuquén, este miércoles culminan mandato los tres senadores que le corresponden a dicha jurisdicción, como así también tres diputados, aunque uno de ellos continuará trabajando en el ámbito del Congreso.



En este contexto, MejorInformado hace un repaso de qué tienen proyectado en cuanto al futuro laboral los legisladores en cuestión, ya que algunos de ellos posiblemente abandonen por un tiempo el sector público.



Tanya Bertoldi, diputada de Unión por la Patria, se irá de la Cámara de Diputados para asumir (ya realizó su jura) como ministra de Infraestructura de la Provincia, un cargo que conoce de cerca ya que es arquitecta y se desempeñó bajo la gestión de Rolando Figueroa como secretaria de Obras Públicas.



Pablo Cervi, quien culmina mandato como diputado nacional este miércoles, ya realizó su juramento como flamante senador nacional, pero ahora será de La Libertad Avanza (en la Cámara baja era de la UCR).



Por su parte Osvaldo Llancafilo, quien abandonará el 10 de diciembre la Cámara de Diputados, no tiene claro su futuro laboral. Podría ocupar un rol en el Gabinete de Rolando Figueroa, aunque el mandatario no lo incluyó en ninguna posición tras el acto de jura de funcionarios que se consumó el jueves pasado.



La senadora nacional Lucila Crexell, por otro lado, no tiene nada en su agenda y evaluará su futuro laboral una vez que deje su banca. En algún momento se especuló con un cargo dentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO).



Oscar Parrilli, senador nacional por Neuquén con mandato hasta el miércoles, seguirá militando más allá de diciembre del corriente año desde su rol como presidente del Instituto Patria y del Comité Internacional Cristina Libre. Sin embargo, no se sabe si podría desempeñarse en el sector privado.



Finalmente, Silvia Sapag tiene intenciones de seguir militando en la política, decisión que ya hizo saber a sus más allegados.

