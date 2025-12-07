Este lunes se confirmó la noticia de que Santino, el pequeño de 10 años, falleció tras una larga lucha contra sus enfermedades. El niño padecía parálisis cerebral infantil, síndrome de Lennox-Gastaut y microcefalia. Pasó sus últimos días en el Hospital Castro Rendón, siendo sometido a las últimas cirugías que intentaban mantenerlo con vida.

Su caso se había hecho reconocido en Neuquén ya que su madre siempre realizaba rifas o colectas para poder pagar los tratamientos del pequeño, que lo ayudaban a tener una vida sin dolor y en paz. La noticia de su fallecimiento generó dolor en la comunidad, quienes habían acompañado esta historia y tenían esperanza de que Santino viva muchos años más.

Ahora, a días de la partida de su hijo, Agustina Senas dejó un mensaje en redes sociales agradeciendo a todos los que los apoyaron y brindando una reflexión sobre la crianza de hijos con discapacidad. Su madre destacó: "mi hijo fue muy fuerte, fue muy valiente y nosotros como familia tenemos que hacer lo mismo", expresó en medio del dolor.

Agradeció a la comunidad, quienes los acompañaron hasta los últimos momentos de Santino, ya sea donando para las colectas o enviando mensajes de fuerza y esperanza. "Quiero agradecer todo el amor que le mandaron a mi hijo. Él se fue muy feliz, se fue contento y sin sufrir, que es lo único que pedimos siempre, que no sufriera", expresó.

Agustina además aprovechó la oportunidad para hablar sobre la vida con hijos con discapacidad, pidiendo que "no los escondan, disfruten sus hijos, háganles conocer el mundo, que ellos se merecen todo lo mejor, no escondan a sus hijos, que no les de vergüenza. Y defiéndanlos, peleen por su derecho porque ellos acá vinieron a enseñarnos algo".

"Peleen por sus hijos, tengan o no discapacidad, luchen por sus hijos siempre", agregó Agustina en su video, que fue muy comentado y felicitado en las redes, por su valentía y mensaje para toda la sociedad en medio del dolor que atraviesan como padres.

Además agregó "Santi se fue pero hizo todas las cosas que le dijeron que no iba a poder hacer". Recordó con una visible emoción que aunque a Santino le habían dado solo un mes de vida llegó a vivir diez años acompañado de su familia, con la posibilidad de tener experiencias y vivencias de un niño.

Su padre, Bruno Solís, compartió en redes sociales que como último acto de bondad, las córneas de Santino fueron donadas para que dos personas puedan volver a ver, dejando así un verdadero legado que trascenderá para todos los que luchan con una enfermedad y necesitan una historia de fortaleza y valentía.