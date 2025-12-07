Durante la mañana de este domingo la Policía de Neuquén interceptó a un hombre que tenía cuatro pedidos de captura vigentes, ordenados por un Juez de Garantías.

El hallazgo fue durante un patrullaje preventivo en calles Alcorta y Misiones de Neuquén capital, cuando personal de la División Motorizada observó a un hombre que ingresó a un terreno baldío rápidamente al advertir la presencia policial en el lugar.

Tras seguir al sujeto y solicitarle la documentación, descubrieron que se trataba de un hombre de 38 años, quien registraba cuatro pedidos de captura vigentes por causas de hurto simple en grado de tentativa y encubrimiento.

Ante esta situación, el involucrado fue trasladado a Comisaría Segunda, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente.