¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 07 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Por hurto y encubrimiento

Paseaba por la ciudad con cuatro pedidos de captura y fue detenido

El sujeto fue hallado durante un patrullaje preventivo y ya fue trasladado a la comisaría.

Por Redacción

Domingo, 07 de diciembre de 2025 a las 11:59
PUBLICIDAD

Durante la mañana de este domingo la Policía de Neuquén interceptó a un hombre que tenía cuatro pedidos de captura vigentes, ordenados por un Juez de Garantías.

El hallazgo fue durante un patrullaje preventivo en calles Alcorta y Misiones de Neuquén capital, cuando personal de la División Motorizada observó a un hombre que ingresó a un terreno baldío rápidamente al advertir la presencia policial en el lugar.

Tras seguir al sujeto y solicitarle la documentación, descubrieron que  se trataba de un hombre de 38 años, quien registraba cuatro pedidos de captura vigentes por causas de hurto simple en grado de tentativa y encubrimiento.

Ante esta situación, el involucrado fue trasladado a Comisaría Segunda, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD