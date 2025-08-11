¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 11 de Agosto, Neuquén, Argentina
EN VILLA EL CHOCÓN

Lanzaron la segunda edición del Curso de Pesca con Mosca

Forma parte de una estrategia de posicionamiento como producto turístico de calidad, promoviendo su desarrollo responsable y profesional.

Por Hugo Alejandro Amaolo
Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 18:54
Con orientación en Guía de Pesca, lanzaron la segunda edición del Curso de Pesca con Mosca

Con el objetivo de fortalecer la oferta turística local y promover la pesca deportiva con mosca como producto turístico sostenible, la municipalidad de Villa El Chocón lanzó la segunda edición del Curso de Introducción a la Pesca con Mosca con orientación a Guía de Pesca. La propuesta formativa es gratuita y tiene una duración total de 24 horas reloj, distribuidas en tres fines de semana consecutivos, la primera ya se llevó a cabo el fin de semana pasado 8 y 9, 15 y 16, y 29 y 30 de agosto. En todos los casos se llevará a cabo de 10 a 18, con sede teórica en el restaurante Fario y clases prácticas en la cancha de fútbol local.

Tiene una formación técnica, práctica y reflexiva en torno a la pesca con mosca, con contenidos que abordan técnicas de lanzamiento y atado de moscas, conocimiento del hábitat y comportamiento de la trucha, uso adecuado del equipamiento, reglamentación y ética de pesca, seguridad acuática y primeros auxilios, y gastronomía en contextos de campamento.

El curso se enmarca en una estrategia de posicionamiento de la pesca con mosca como producto turístico de calidad, promoviendo su desarrollo responsable y profesional. Además, introduce nociones clave para futuros guías de pesca, fomentando oportunidades de empleo e inclusión en la cadena de valor del turismo.

La iniciativa es organizada por la dirección general de Turismo de la municipalidad de Villa El Chocón y Fario Fishing Lodge (prestador turístico habilitado, Diego Rodríguez). Colaboran en la realización la directora general de Turismo local, Adriana Galarza; los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía, Débora Rodríguez y Christian Aranda, y personal del Hospital de Villa El Chocón.

La actividad tiene un enfoque integral dirigido a personas mayores de 18 años, con o sin experiencia previa. Para un mejor proceso de aprendizaje se hará entrega de material teórico en formato digital. La inscripción no incluye almuerzo.

Para consultas e inscripción, está disponible el formulario web https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH1rVwrpmGACyeOWUhpMmYudyI3-04SRavoTqMtxt_qUEy0A/viewform?pli=1; los WhatsApp 2994571961 y 2994204999; y el correo electrónico info@fariofishinglodge.com.

El Chocón, un entorno natural privilegiado

Ubicada a orillas del lago artificial más grande del país y próxima a zonas icónicas como el río Limay Medio e Inferior, la Villa ofrece un escenario ideal para el aprendizaje y práctica de esta actividad, combinando naturaleza, sustentabilidad y desarrollo local.

