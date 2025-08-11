Lanzaron la segunda edición del Curso de Pesca con Mosca

Con el objetivo de fortalecer la oferta turística local y promover la pesca deportiva con mosca como producto turístico sostenible, la municipalidad de Villa El Chocón lanzó la segunda edición del Curso de Introducción a la Pesca con Mosca con orientación a Guía de Pesca. La propuesta formativa es gratuita y tiene una duración total de 24 horas reloj, distribuidas en tres fines de semana consecutivos, la primera ya se llevó a cabo el fin de semana pasado 8 y 9, 15 y 16, y 29 y 30 de agosto. En todos los casos se llevará a cabo de 10 a 18, con sede teórica en el restaurante Fario y clases prácticas en la cancha de fútbol local.

Tiene una formación técnica, práctica y reflexiva en torno a la pesca con mosca, con contenidos que abordan técnicas de lanzamiento y atado de moscas, conocimiento del hábitat y comportamiento de la trucha, uso adecuado del equipamiento, reglamentación y ética de pesca, seguridad acuática y primeros auxilios, y gastronomía en contextos de campamento.

El curso se enmarca en una estrategia de posicionamiento de la pesca con mosca como producto turístico de calidad, promoviendo su desarrollo responsable y profesional. Además, introduce nociones clave para futuros guías de pesca, fomentando oportunidades de empleo e inclusión en la cadena de valor del turismo.

La iniciativa es organizada por la dirección general de Turismo de la municipalidad de Villa El Chocón y Fario Fishing Lodge (prestador turístico habilitado, Diego Rodríguez). Colaboran en la realización la directora general de Turismo local, Adriana Galarza; los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía, Débora Rodríguez y Christian Aranda, y personal del Hospital de Villa El Chocón.

La actividad tiene un enfoque integral dirigido a personas mayores de 18 años, con o sin experiencia previa. Para un mejor proceso de aprendizaje se hará entrega de material teórico en formato digital. La inscripción no incluye almuerzo.

Para consultas e inscripción, está disponible el formulario web https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH1rVwrpmGACyeOWUhpMmYudyI3-04SRavoTqMtxt_qUEy0A/viewform?pli=1; los WhatsApp 2994571961 y 2994204999; y el correo electrónico info@fariofishinglodge.com.