Villa Pehuenia - Moquehue se prepara para recibir el Asics k21: todo lo que tenés que saber

Los próximos 6 y 7 de septiembre, la aldea de montaña Villa Pehuenia Moquehue volverá a ser sede del ASICS K21, una de las competencias de trail running más esperadas del calendario. Este año llega con un circuito renovado, pensado para que la experiencia de cada corredor comience mucho antes de la largada y se extienda más allá de la meta, en un entorno natural único.

La gran novedad para esta edición será el cambio de sentido del recorrido, sumando más tramos de sendero y bosque nativo, reduciendo así el paso por áreas urbanas para maximizar la conexión con la naturaleza. Tanto en la distancia de 21 km como en la de 10 km, los corredores atravesarán paisajes de araucarias milenarias, bordearán lagos cristalinos y sentirán de cerca la imponencia del volcán Batea Mahuida y el Parque de Nieve administrado por la Comunidad Mapuche Puel. Será un desafío de pura montaña, con terrenos irregulares, piedras, cañadones y desniveles que pondrán a prueba la resistencia y el espíritu aventurero.

Se espera un gran marco de atletas en las diferentes categorías

La competencia se desarrollará en modalidad individual, con categorías por edades tanto para hombres como para mujeres, que van desde los 14 años en los 10 km y desde los 16 años en los 21 km, hasta categorías superiores de 60 y más años. Los ganadores generales y por categoría recibirán medallones, y todos los finalistas se llevarán su medalla de finisher.

En los dos días de competencias, habrán diferentes actividades, el sábado 6 se realizarán las acreditaciones y la bienvenida a la montaña, ambos se realizarán en un nuevo espacio: el Salón de Actividades Físicas N°1 (SAF 1), ubicado en la calle Los Coihues, dentro de la Reserva Natural Urbana. Desde allí se abrirá la puerta a un fin de semana lleno de deporte, naturaleza y cultura local.

la edición 2025 se espera con una gran concurrencia en Villa Pehuenia- Moquehue

La jornada de acreditación culminará con el evento especial “Atardecer en la Montaña”, una propuesta que comenzará a las 17 hs y se extenderá hasta las 19.30 hs, para recibir a los corredores con la gastronomía patagónica, artesanías locales, productos únicos y la vista incomparable del volcán Batea Mahuida desde el patio del SAF. Un momento para compartir, disfrutar y empezar a palpitar la carrera en un ambiente distendido y de camaradería.

El domingo 7 será el día de carrera. El punto de largada y llegada será el Muelle Turístico y Paseo Recreativo. Desde las 11h, los participantes vivirán la adrenalina del desafío en plena naturaleza, y quienes acompañen podrán disfrutar de música, gastronomía y artesanías que reflejan la identidad de esta comunidad anfitriona de montaña.

Las inscripciones siguen abiertas en kseries.run, con opciones de pago en cuotas y beneficios exclusivos para clientes del Banco Nación.