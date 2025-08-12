Uno de los mediocampistas observados por Lionel Scaloni para el futuro de la Selección Argentina podría desembarcar en un club europeo. Se trata de Ezequiel Fernández, que es pretendido por el Bayer Leverkusen de la Bundesliga para reforzar su mediocampo. El volante argentino forma parte de una lista de candidatos que el club alemán está evaluando para incorporar a poco del inicio de una nueva temporada.

Las Aspirinas están en un proceso de reconstrucción luego de la salida de su ex entrenador Xabi Alonso al Real Madrid y la partida de figuras como Florian Wirtz y Jeremie Frimpong al Liverpool. El recién llegado Erik Ten Hag tiene la tarea de fortalecer al plantel y uno de los apuntados, según el periodista especializado en transferencias Fabricio Romano, es Equi. El argentino es uno de los perfiles que los alemanes analizan para el centro del campo tras la pérdida de Granit Xhaka, otro futbolista clave que desembarcó en el Sunderland de la Premier League.

De darse su pase a Bayer Leverkusen el mediocampista ex Boca compartiría equipo con Exequiel Palacios y tendría la oportunidad de competir en la Champions League, además de en la liga alemana, lo que significa un paso importante para su carrera, pensando también en un posible futuro de Selección Argentina. Romano indicó que Fernández, actualmente en el Al Qadsiah de Arabia Saudita, es "bien valorado" por la directiva y el cuerpo técnico, pero todavía no llegó una oferta formal desde Alemania hacia el club saudí.

Durante su primera temporada en el fútbol árabe, Equi disputó 37 partidos, con un gol y brindó cuatro asistencias para un equipo que, en su primera temporada habiendo ascendido a la Saudi Pro League finalizó cuarto en la liga y fue subcampeón de la King's Cup. Luego de ser sondeado por Real Sociedad anteriormente, el argentino vuelve al radar europeo.

Equi Fernández podría dar el salto al fútbol europeo que lo acerque a la Selección Argentina.

El desafío europeo para Equi Fernández

El futuro del ex Boca, que llegó por 20 millones de dólares al Al Qadsiah, parece estar tarde o temprano en el Viejo Continente. Antes de la aparición del Bayer Leverkusen, el intento lo hizo la Real Sociedad, que lo consideraba para suplir la salida de Martín Zubimendi. Sin embargo, las negociaciones se enfriaron debido a que el club saudí pedía entre 20 y 25 millones de euros, por lo que los vascos desistieron. La situación podría cambiar con las Asprinas, que tienen dinero fresco tras dos ventas importantes y, si así lo desean, podrían hacer realidad la llegada del argentino.