Este jueves por la mañana, en la Municipalidad de Cutral Co, se firmó el Acta de Compromiso en el marco del Proceso Previo de Iniciativa Privada para el desarrollo del Parque Solar Fotovoltaico Cutral Co, con una potencia estimada de 30 megavatios (MW).

El acto contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco, el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones, y representantes de la empresa Kaizen Energy S.A.E.C.A., impulsora del proyecto.

Un proyecto autorizado por CAMMESA y Nación

Durante el encuentro, el intendente Rioseco explicó que se trata de una propuesta de iniciativa privada presentada por Kaizen Energy para la ampliación del parque solar, que ya cuenta con la autorización de CAMMESA y del Gobierno Nacional.

“Tienen 60 días para presentar las garantías, la inversión y los recursos necesarios para ejecutar la obra”, señaló el jefe comunal.

Este paso habilita el avance administrativo y técnico para concretar la inversión en el corto plazo.

Impacto económico y generación de empleo

Rioseco destacó que el proyecto permitirá generar renta para el municipio, lo que se traducirá en obras públicas, construcción de escuelas, impulso a la producción local y creación de mano de obra.

“El mundo que viene es el de la energía, por eso planteamos esto como una mirada hacia el futuro”, afirmó.

La visión de Kaizen Energy

Por su parte, Claudio Escobar, CEO de Kaizen Energy S.A.E.C.A., valoró el trabajo del municipio y la dimensión del proyecto energético.