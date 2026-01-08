Renunció el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro, Fabián Gatti. La decisión, según confirmó él mismo, responde a un motivo personal: iniciar su jubilación. El movimiento se convierte en la primera salida de peso dentro del gabinete de Alberto Weretilneck y marca el inicio de un proceso de renovación que ya venía gestándose en silencio.

La frase que eligió Gatti para despedirse: "los ciclos empiezan y terminan". No fue casual. Con esas palabras, el abogado cipoleño resumió el cierre de una etapa que lo tuvo en el centro de la escena política provincial. Su paso por el ministerio fue breve, apenas un año y cuatro meses: llegó a concentrar firmas de ministerios y secretarías vacantes.

Sin embargo, el desgaste de la gestión y la decisión personal de jubilarse terminaron inclinando la balanza. No hubo conflicto ni ruptura, pero sí un mensaje claro: el gabinete de Weretilneck empieza a moverse.

La relación con Weretilneck

No es un funcionario más. La relación Weretilneck-Gatti pasó por distintas etapas, compañeros de camino con Julio Arriaga como cabeza en el municipio de Cipolletti, luego cuando el primero llegó a intendente, el abogado pasó a ser concejal y comenzaron las diferencias a la hora de buscar su sucesor. Pero después de varios años distanciados, volvieron a estar en la misma vereda política. Fue Jefe de Policía y luego el primer candidato a diputado Nacional por Juntos, pero luego de las PASO de 2017 el propio Weretilneck bajó la lista. Más tarde fue representante de Río Negro en el Banco Patagonia, Fiscal de Investigaciones Administrativas, subsecretario de la Función Pública, secretario de Gobierno. Su salida, no pasa desapercibida y el cargo que tenía uno de los más cotizados.

El propio Weretilneck había anticipado que habría cambios en su equipo, pero buscó transmitir calma: nada de urgencias, nada de improvisaciones. La renuncia de Gatti, presentada como un retiro voluntario, encaja en esa narrativa de “recambio natural”.

El nombre que suena

Mientras tanto, el vacío que deja Gatti ya empieza a llenarse de rumores. El nombre que circula con fuerza es el de Agustín Ríos, actual secretario de Gobierno. Joven, con trayectoria en la cartera desde la gestión de Arabela Carreras, Ríos se ganó protagonismo en el último año como nexo con municipios y gremios.

Su eventual designación sería vista como un "reemplazo natural": continuidad técnica, pero con impronta renovada. Desde Viedma aseguran que "algo de su estilo ya se siente en el ministerio".

Un gabinete en movimiento

La salida de Gatti no es un hecho aislado. En Educación ya hubo cambios en las segundas líneas, con las renuncias de Adrián Carrizo y Agustina Erpen. En el IPPV, Mariano Lavin fue ratificado como interventor por un año más. Y en Hacienda se especula con un reordenamiento de funciones pero con la continuidad como "intocable" de Gabriel Sánchez.

En IPPV, presentó la renuncía la reginense Marcela Ávila. La contadora estuvo en este cargo desde el inicio de esta gestión del gobernador Weretilneck. Antes fue legisladora provincial entre 2019-2023. En su nota de renuncia, expresó haber desempeñado sus funciones con responsabilidad, compromiso y vocación de servicio, priorizando en todo momento el resguardo del interés institucional y el bienestar de los más de 163.000 afiliados y afiliadas del IPROSS.

De todas maneras, trascendió que la decisión fue luego de un llamado del propio gobernador, quien le planteó la necesidad de reubicarla en otra función dentro del Estado.