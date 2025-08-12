La semana de entrenamientos de Boca comenzó con algunas buenas noticias: Ayrton Costa y Nicolás Figal están totalmente recuperados y entrenaron a la par del grupo. Serán evaluados por Miguel Ángel Russo en la semana para ver si vuelven a la titularidad ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Además, el DT piensa un cambio de esquema tras el 1-1 ante Racing, en donde sumaría un volante más junto a Leandro Paredes.

La dupla de centrales que más convence a Russo sería convocada para visitar a la Lepra mendocina, pero al llegar sin ritmo futbolístico luego de sus lesiones musculares, no es seguro que sean de la partida en lugar de Rodrigo Battaglia y Marco Pellegrino. Además, el DT planteará un cambio de esquema respecto del duelo del sábado y pondrá un hombre más al lado de Paredes que está entre el juvenil Milton Delgado y el chileno Williams Alarcón.

Figal y Costa, ambos recuperados, serán evaluados para una posible titularidad en Mendoza.

En otras posibles modificaciones, podría darse el ingreso de Exequiel Zeballos. El santiagueño, que había perdido terreno con Russo tras el Mundial de Clubes podría ocupar el lugar de Brian Aguirre en el ataque. De este modo, la posible formación para jugar ante Independiente Rivadavia sería Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia o Nicolás Figal, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Paredes, Delgado o Alarcón; Brian Aguirre o Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Alan Velasco; Edinson Cavani.

Ander Herrera, otro reaparecido

Otra de las noticias positivas para Boca fue la inclusión del volante español en trabajos con pelota. Herrera se recuperó de su último desgarro la semana anterior, sin embargo desde el cuerpo técnico quieren que su vuelta sea paulatina para evitar nuevas lesiones (lleva cinco desde su llegada a principios de año). Todavía no está estipulada la fecha de regreso del ex PSG y Manchester United a los campos de juego.