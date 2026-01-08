Mientras espera por la llegada de Santino Andino desde Godoy Cruz, el mercado de River continúa activo en el mercado de pases y busca que Maher Carrizo sea refuerzo. El Millonario intentará adquirir un porcentaje de la joya de Vélez, al que ya habían buscado el año pasado, aunque la operación no será sencilla porque el Fortín pretende que salga por su cláusula de 16 millones de dólares.

A mediados del año pasado, el club de Núñez intentó incorporar a Carrizo buscando una alianza con el City Croup para afrontar la cláusula de rescisión del juvenil de 19 años. Sin embargo, aquella operación no prosperó y el pase no se concretó. Esta vez, River ofertará por la mitad del pase y espera que tanto la voluntad del jugador como la necesidad de Vélez de tener un ingreso por venta en este mercado de pases hagan posible la operación.

Además de Carrizo, el otro jugador por el que River tiene negociaciones en curso es Santino Andino, de Godoy Cruz, que fue compañero del santiagueño en el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina y puede ocupar el mismo puesto. El extremo velezano es una de las grandes apariciones recientes del fútbol argentino y ya suma 51 partidos, 11 goles y 3 asistencias con el club de Liniers.