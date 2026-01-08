La denuncia por violencia de género de Romina Gaetani contra Luis Cavanagh sumó en las últimas horas un elemento determinante: un video incorporado a la causa que registra el momento exacto en el que la actriz llega al puesto de seguridad del country Tortugas Club para pedir ayuda. El hecho ocurrió el domingo 28 de diciembre y hoy es evaluado por la Justicia como prueba clave.

Las imágenes forman parte de un documento oficial firmado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Allí se observa el arribo de un vehículo Peugeot azul al puesto 2 de la guardia del country. Según se detalla, Romina Gaetani no baja del auto, sino que permanece dentro del vehículo, visiblemente alterada tras el episodio vivido con Luis Cavanagh.

La información fue revelada por Martín Candalaft en el programa DDM, donde explicó que el material confirma el relato que la actriz brindó durante más de tres horas ante la Justicia. “Esto valida lo que ella contó sobre cómo logró escapar y pedir ayuda”, remarcó el periodista al analizar el contenido del documento oficial.

En la segunda imagen del informe se describe a una mujer dentro del vehículo, en crisis de llanto y en un marcado estado de nerviosismo, dialogando con el personal de seguridad del country. Los guardias que aparecen en escena se convierten así en los primeros testigos directos del pedido de auxilio de Romina Gaetani.

Sobre este punto, Guido Záffora aportó un dato clave: el video desmiente versiones previas que habían circulado desde el entorno del agresor. “Se confirma que ella llega manejando su auto, tal como declaró, y no caminando ni corriendo”, sostuvo el panelista, destacando la importancia del registro audiovisual.

Según el relato judicial, Romina Gaetani salió de la casa de Luis Cavanagh, se subió a su camioneta y logró escapar. Ya dentro del vehículo, llamó a una amiga para pedir ayuda, quien se acercó al lugar y luego la acompañó al hospital tras comunicarse con el 911.

La causa también deja constancia de que se realizaron dos llamados al 911, uno de ellos efectuado por la amiga de la actriz, quien cumplió un rol fundamental en contenerla y convencerla de avanzar con la denuncia, ya que en un primer momento Gaetani dudaba en hacerlo por el vínculo afectivo que tenía con su pareja.

“Una mujer en estado de shock, golpeada, temblando y llorando”, fue la definición de Martín Candalaft sobre la situación que atravesaba Romina Gaetani aquella noche. La Justicia continúa analizando el material incorporado, que refuerza la denuncia por violencia de género contra Luis Cavanagh.