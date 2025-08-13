Estudiantes de La Plata visita esta noche a Cerro Porteño en el estadio Ueno La Nueva Olla de Asunción, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El partido comenzará a las 19.

El equipo paraguayo, dirigido por el argentino Diego Martínez, llega como líder del Clausura de su país e invicto en sus últimos ocho partidos, aunque sufrirá dos bajas de peso: Gustavo Velázquez y Gastón Giménez. Viene de empatar 0-0 ante Nacional y buscará hacerse fuerte como local.

El Pincha, conducido por Eduardo Domínguez, atraviesa un gran momento: suma tres victorias consecutivas en el torneo argentino (ante Huracán, Racing e Independiente Rivadavia) y lidera su zona. En la fase de grupos de la Libertadores se quedó con el primer puesto del Grupo A, superando a Botafogo por diferencia de gol.

Domínguez no confirmó el equipo, pero adelantó que podría utilizar línea de cinco defensores, recurso que ya le dio buenos resultados en esta Copa. “Vamos partido a partido, pero la idea es imponer nuestro juego y aprovechar nuestras fortalezas”, sostuvo el DT en la previa.

Probables formaciones:

Cerro Porteño: Alexis Arias; Blas Riveros, Matías Pérez, Lucas Quintana; Jorge Morel, Alan Soñora, Federico Carrizo, Fabricio Domínguez; Sergio Araújo, Luis Amarilla y Juan Iturbe. DT: Diego Martínez.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.