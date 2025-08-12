Copa Libertadores 2025: La final se jugará en el Estadio Monumental de Lima

La CONMEBOL confirmó que la final de la Copa Libertadores 2025 se disputará el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Universitario de Lima, Perú. Con capacidad para aproximadamente 80.000 espectadores, el recinto fue elegido por su infraestructura y tradición, superando al Estadio Nacional de Lima, que cuenta con cerca de 50.000 plazas y a otras candidaturas de Brasilia y Montevideo.

Será la segunda vez que el Monumental reciba una final a partido único desde que el torneo adoptó este formato. La primera fue en 2019, cuando Flamengo de Río de Janeiro conquistó el título tras una histórica remontada ante River Plate. Con esta elección, Lima se une a Río de Janeiro como una de las pocas ciudades en albergar dos finales de este tipo, consolidando su posición como destino de referencia para eventos futbolísticos de gran magnitud.

La decisión se tomó de forma anticipada, antes de concluir las fases eliminatorias, marcando un cambio respecto a ediciones anteriores en las que se esperaba a conocer a los semifinalistas. El objetivo es garantizar con tiempo la logística, el impacto turístico y la promoción internacional del evento, asegurando un escenario que cumpla con las exigencias técnicas y de seguridad que demanda una final continental.

Además del trofeo más prestigioso de Sudamérica, el campeón de la Libertadores 2025 obtendrá la clasificación a la Copa Intercontinental de este mismo año y al Mundial de Clubes de la FIFA 2029. De esta manera, la final en Lima no solo coronará al nuevo monarca del continente, sino que también abrirá la puerta a nuevas oportunidades internacionales para el ganador.