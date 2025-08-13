Se van activando los motores de una nueva temporada europea con la final de la Supercopa de Europa entre París Saint-Germain y Tottenham. El ganador de la última Champions League y el último campeón de la Europa League se disputarán el primer trofeo a nivel continental de la campaña desde las 16 en el estadio del Udinese de Italia. Dirigirá el portugués João Pedro Silva Pinheiro y la transmisión será por Fox Sports 2 y Disney+.

La previa del cotejo quedó marcada por la decisión inesperada de PSG de excluir de la convocatoria al arquero Gianluigi Donnarumma. La determinación se da luego de la negativa del italiano a firmar una renovación de contrato, lo que llevó a que el entrenador Luis Enrique se decantara por un cambio de ciclo en la valla, con el recién llegado Lucas Chevalier como nuevo guardameta. El futuro del arquero de la selección de Italia, por su parte, es una incógnita.

Por su parte, Tottenham llega arrancando un nuevo ciclo. Thomas Frank tomó las riendas del equipo tras la partida de Ange Postecoglou. Además, los Spurs ya no cuentan con su capitán Heung Min-Son, que partió a la MLS para jugar en LA Galaxy y, en pretemporada, sufrieron la baja de James Maddison por una grave lesión de rodilla. Quien capitaneará al plantel es el argentino Cristian Romero, quien hoy será titular luciendo la cinta.

Probables formaciones:

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Micky van de Ven, Cristian Romero, Djed Spence; Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur, Brennan Johnson; Richarlison. DT: Thomas Frank