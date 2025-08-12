PSG colgó a Donnarumma, previo a la final de la Supercopa UEFA ante Tottenham

Luego de una fantástica temporada en la que el PSG ganó el triplete (UEFA Champions League, Ligue 1 y Copa de Francia), el conjunto parisino "colgó" a Gianluigi Donnarumma, debido a que no pudo resolver su situación contractual.

De esta manera, el italiano no jugará la Supercopa UEFA este miércoles a las 16 (hora argentina) ante el ganador de la Europa League, el Tottenham Hotspur, situación que su entorno considera injusta. Según Fabrizio Romano, el arquero abandonará el equipo ya sea en este mercado de pases o se irá libre cuando finalice su contrato en 2026.

Varios equipos del fútbol europeo buscarán reforzarse con el surgido en Milan. El principal interés será el del Manchester United de Inglaterra, que tras haberse frustrado la incorporación del argentino Emiliano "Dibu" Martínez, intentará hacerse con los servicios del futbolista. Otros clubes interesados son Chelsea, Manchester City y algunos clubes de Arabia Saudita, según el medio Reppublica.

Gianluigi Donnarumma, más afuera que adentro del PSG

Quién es el reemplazante de Donnarumma

A diferencia de otros mercados de pases, el PSG se movió con discreción. Ante la más que probable salida del conjunto francés, este mismo con rapidez cerró la incorporación de Lucas Chevalier a cambio de 40 millones de euros, procedente del Lille. El arquero había ganado el premio al mejor guardameta de la Ligue One la pasada temporada.

Luego, tan sólo se reforzó con Renato Marin, quien llegó libre de la Roma. Donde si actuará será en las salidas, donde Randal Kolo Muani, Marco Asensio, Renato Sanches y Carlos Soler son los principales candidatos a irse.