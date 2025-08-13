Ulises Saravia se colgó la dorada en los 100 metros espalda y rompió el récord

Argentina volvió a subirse a lo más alto del podio en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Esta vez, la alegría llegó de la mano de Ulises Saravia, quien se consagró campeón en los 100 metros espalda con un tiempo de 53.89 segundos, nuevo récord panamericano.

El nadador de 19 años superó en la final a Maximilian Wilson, de Islas Vírgenes, y a Jack Harvey, de Bermudas. Con esta marca, además de colgarse la medalla dorada, aseguró su clasificación a los Panamericanos de Lima 2027.

Saravia ya había mostrado su potencial en Santiago 2023, donde fue medalla de plata en la misma prueba, y tuvo la oportunidad de representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En el plano académico y deportivo, el joven dio un paso clave para su futuro: fue reclutado por la Universidad de Tennessee, uno de los programas más prestigiosos de la NCAA en Estados Unidos, donde competirá desde la próxima temporada.

El oriundo de Argentina ostenta récords nacionales en 50 (23.63), 100 (51.67) y 200 metros espalda (1:55.86). Hace pocas semanas, también se consagró campeón absoluto en España representando al club Nados de Castellón.

La dorada de Saravia se suma a las que ya consiguieron Malena Santillán (200 metros espalda) y Agostina Hein (400 metros libres), confirmando el gran presente de la natación argentina en estos Panamericanos Junior 2025.