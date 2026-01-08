La Municipalidad de Neuquén lanzó el programa Mi Verano Cultural 2026, una propuesta que despliega durante todo el mes de enero una amplia agenda de actividades culturales, recreativas y artísticas en distintos puntos de la ciudad. La iniciativa está pensada para que vecinos, vecinas y turistas puedan disfrutar del verano con opciones libres y gratuitas, destinadas a todas las edades.

La programación se organiza como un corredor cultural urbano que integra espacios del oeste, el centro y la ribera del río Neuquén, incluyendo auditorios, museos, centros culturales, salas de arte y espacios públicos al aire libre. Talleres, teatro, música en vivo, literatura, danza, circo, ajedrez, folklore y sunsets electrónicos forman parte de una grilla distribuida territorialmente, con el objetivo de garantizar el acceso a la cultura en distintos barrios de la ciudad.

Al presentar la iniciativa, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que el programa se planificó pensando tanto en quienes permanecen en la ciudad durante el verano como en los visitantes. “La idea es que las actividades no se concentren en un solo lugar, sino que lleguen a distintos espacios y barrios, con propuestas para todas las edades”, expresó.

En la misma línea, subrayó el perfil turístico que viene consolidando Neuquén capital y el valor de la producción cultural local. “Cada año llegan más familias y es importante que, además de disfrutar del Paseo Costero, encuentren una agenda cultural que refleje la identidad de la ciudad, construida por nuestros artistas”, señaló. Las actividades comenzaron el miércoles 7 de enero con una función de teatro infantil en el Auditorio Municipal Confluencia Viva y continuarán durante todo el mes con una programación sostenida los miércoles, sábados y domingos, principalmente en horario vespertino y nocturno, entre las 20 y las 23.30.

La subsecretaria de Cultura, Paulina Cacciatore, explicó que la agenda incluye propuestas pensadas para disfrutar en familia y con amigos. “El Verano Cultural se desarrolla durante todo enero, con teatro en el auditorio, sunsets electrónicos en la ribera, activaciones urbanas y propuestas en el corredor expositivo, siempre con entrada libre y gratuita”, indicó.

Agenda destacada del fin de semana

Entre las actividades confirmadas, el sábado 10 de enero habrá propuestas simultáneas en distintos puntos de la ciudad, como intervenciones artísticas en la Casa de las Bombas, batallas de rap en el Museo Paraje Confluencia y un nuevo Sunset Electrónico en la ribera del río, en el sector de Avenida Olascoaga y Democracia.

El domingo 11 de enero, la programación incluirá una nueva edición de Estación Literaria en el Auditorio Municipal Confluencia Viva, stands de libros y actividades literarias en el centro, clases abiertas de ajedrez, un Patio de Folklore, propuestas para infancias en la Sala de Arte Emilio Saraco y espectáculos musicales y de entretenimiento frente al Monumento a San Martín.

Talleres culturales e inscripciones abiertas

Además de los espectáculos y actividades al aire libre, ya se encuentra abierta la inscripción a más de diez talleres culturales que se dictarán durante enero en la Sala de Arte Emilio Saraco, el Museo Gregorio Álvarez, el Centro Cultural del Oeste y el Museo Paraje Confluencia.

Toda la información sobre horarios, modalidades de inscripción y actualizaciones de la agenda se publica en las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Neuquén, la Jefatura de Gabinete y la subsecretaría de Cultura.