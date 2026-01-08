Después de una nueva derrota de Tottenham en la Premier League por 3-2 ante Bournemouth, Cristian Romero alzó la voz para pedir disculpas a la gente y apuntar contra la dirigencia del club. El zaguero de la Selección Argentina, quien fue designado como capitán en esta campaña, salió a pedir disculpas a los aficionados de los Spurs pero también dejó en claro que no está conforme con la presencia de quienes conducen al club londinense.

En su posteo de Instagram, Romero comenzó siendo autocrítico y afirmó que los jugadores deben hacerse cargo de la situación actual: “Yo soy el primero, pero seguimos enfrentándonos e intentando revertir la situación, por nosotros y por el club”. No obstante, luego llegó el dardo hacia los propietarios, el grupo ENIC: “En momentos como este, deberían ser otros los que salgan hablar, pero no lo hacen. Solo aparecen para decir un par de mentiras cuando las cosas van bien”, escribió el cordobés.

Con la derrota de ayer, consumada en el minuto 95, los Spurs ganaron apenas uno de los últimos seis partidos (ante Crystal Palace la jornada anterior) y cosechan apenas 27 puntos en 21 partidos en la Premier League. Como contrapeso, su posición en la fase de liga de la Champions League, en el undécimo lugar y, bien ubicado para avanzar a la siguiente ronda, es lo que sostiene un difícil presente en donde la continuidad del entrenador Thomas Frank comenzó también a cuestionarse.

El posteo de Romero recibió el apoyo de sus compañeros. El brasileño Richarlison reaccionó con un emoji de aplausos, mientras que el español Pedro Porro, uno de los más cercanos al Cuti, comentó: "Amen. A seguir hermano. Nos quedan muchas batallas".