Los dueños de la fiambrería que fue escenario de un brutal ataque a fines del año pasado no tienen descanso. En las últimas horas fueron blanco de agresiones y amenazas por parte de varios individuos que hace tiempo son detectados robando artículos.

El local está ubicado en la intersección de Perú y Estados Unidos de Centenario. Marcela, dueña del lugar, denunció en declaraciones radiales que hace unos días su hijo fue agredido a botellazos. Tres personas que ya habían sustraído cosas ingresaron al local, y al reconocerlos el joven les pidió que se retiren, pero la reacción fue violenta. "Amenazaron a mi hijo, le arrojaron un botellazo al pecho" detalló la comerciante.

En uno de los videos de la cámara de seguridad se puede observar una de las tantas situaciones de violencia a las que están expuestos. Ante una discusión, el joven a cargo del local recurrió al uso de gas pimienta para ahuyentar a los agresores. Esto tuvo una reacción agresiva, donde una de las personas intenta agredirlo y otra causa destrozos arrojando al suelo varios elementos que estaban sobre el mostrador.

Además de los robos, en el último tiempo se sumaron amenazas desde fuera del local. Según mencionó, desde Policía se comprometieron a realizar más patrullajes.

En diciembre dos mujeres apuñalaron a una empleada

El 23 de diciembre pasado, dos mujeres ingresaron al local con cascos colocados y mientras una tomaba a la víctima, la otra se encargó de lesionarla. Las heridas fueron debajo de la axila derecha y le provocaron una importante pérdida de sangre. Pese a la violencia del ataque, la víctima fue dada de alta a las pocas horas. Una semana después, efectivos de la Oficina de Investigaciones de Delitos Conexos al Microtráfico secuestró en seis allanamientos varios elementos, entre los que se encontraba el cuchillo utilizado en la agresión.