¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 08 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
NO PUEDEN VIVIR TRANQUILOS

Dueños de una fiambrería donde apuñalaron a una empleada denuncian amenazas de vecinos

El local de Perú y Estados Unidos en Centenario no tiene paz: en los últimos días fueron blanco de robos y agresiones por parte de vecinos problemáticos. 

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Jueves, 08 de enero de 2026 a las 15:35
PUBLICIDAD
Los individuos cometen robos con regularidad, reaccionando con violencia cuando son increpados. (foto: centenariodigital)

Los dueños de la fiambrería que fue escenario de un brutal ataque a fines del año pasado no tienen descanso. En las últimas horas fueron blanco de agresiones y amenazas por parte de varios individuos que hace tiempo son detectados robando artículos. 

El local está ubicado en la intersección de Perú y Estados Unidos de Centenario. Marcela, dueña del lugar, denunció en declaraciones radiales que hace unos días su hijo fue agredido a botellazos. Tres personas que ya habían sustraído cosas ingresaron al local, y al reconocerlos el joven les pidió que se retiren, pero la reacción fue violenta. "Amenazaron a mi hijo, le arrojaron un botellazo al pecho" detalló la comerciante. 

En uno de los videos de la cámara de seguridad se puede observar una de las tantas situaciones de violencia a las que están expuestos. Ante una discusión, el joven a cargo del local recurrió al uso de gas pimienta para ahuyentar a los agresores. Esto tuvo una reacción agresiva, donde una de las personas intenta agredirlo y otra causa destrozos arrojando al suelo varios elementos que estaban sobre el mostrador.

Además de los robos, en el último tiempo se sumaron amenazas desde fuera del local. Según mencionó, desde Policía se comprometieron a realizar más patrullajes. 

 

En diciembre dos mujeres apuñalaron a una empleada

El 23 de diciembre pasado, dos mujeres ingresaron al local con cascos colocados y mientras una tomaba a la víctima, la otra se encargó de lesionarla. Las heridas fueron debajo de la axila derecha y le provocaron una importante pérdida de sangre. Pese a la violencia del ataque, la víctima fue dada de alta a las pocas horas. Una semana después, efectivos de la Oficina de Investigaciones de Delitos Conexos al Microtráfico secuestró en seis allanamientos varios elementos, entre los que se encontraba el cuchillo utilizado en la agresión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD