Lo buscaban por robar millones de una financiera pero cayó cuando intentaba sacarle un celular a una mujer

Un robo que conmocionó a Plottier

El pasado sábado 9 de agosto, la tranquilidad de la calle Chos Malal, en Plottier, se rompió cuando un delincuente armado irrumpió en una reconocida casa de préstamos. Vestía un buzo rojo, pasamontañas negro y llevaba un bolso. Amenazó al encargado con un revólver y obligó a entregar todo el efectivo, tanto de la caja registradora como de una caja fuerte del depósito.

La suma robada fue impactante: entre 3 y 4 millones de pesos. Antes de huir, también se llevó dos teléfonos del local, aunque los abandonó en la puerta.

La pista clave

La Brigada de Investigaciones Periferia I analizó horas de grabaciones de videovigilancia, cruzó datos y consiguió detalles precisos sobre el aspecto y la vestimenta del autor. La búsqueda estaba en marcha, pero el sospechoso parecía haberse esfumado.

El descuido que lo delató

El martes 12 de agosto, el caso dio un giro inesperado. Frente al hospital local, un hombre fue demorado tras intentar robarle el celular a una mujer. Cuando los policías lo identificaron y compararon su imagen con la del autor del millonario asalto, no hubo dudas: se trataba del mismo hombre.

La justicia en marcha

Por orden de la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, el sospechoso fue notificado de su detención y quedó a disposición de la justicia.