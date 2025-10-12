Deporte y turismo: la agenda deportiva impulsa a Neuquén al nivel nacional

Neuquén se consolida como un destino turístico de referencia, no solo por sus atractivos tradicionales y el turismo de convenciones, sino también por la amplia y creciente agenda de eventos deportivos que año a año convoca a competidores y público de todo el país.

“El deporte en Neuquén no para de crecer. Cada evento que organizamos trae gente de todos lados, mueve la economía y genera trabajo. Hoy, cuando se habla de deporte, se habla de Neuquén”, expresó Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica, destacando la última corrida del mes aniversario, que reunió a 10 mil participantes y atletas de diversas provincias.

Serenelli atribuyó este crecimiento al compromiso del gobierno municipal, liderado por el intendente Mariano Gaido, que convirtió al deporte en una política pública clave para el desarrollo local. En este sentido, remarcó que cada evento genera un movimiento económico significativo, incluyendo ocupación hotelera, consumo gastronómico, transporte y comercio local.

Por su parte, Diego Cayol, secretario de Turismo y Desarrollo Humano, subrayó la colaboración con el sector privado y la elección de Neuquén como sede de competencias nacionales por parte de instituciones y federaciones deportivas. “Eventos como el Argentino de Motocross convocaron a más de 500 competidores y, sumando acompañantes, más de 2 mil personas alojadas”, ejemplificó. También recordó el torneo regional de clubes de hockey, que en abril generó casi un 30% de ocupación hotelera.

La infraestructura deportiva de la ciudad se suma a la propuesta turística, con modernización de espacios públicos y construcción de nuevos circuitos, lo que permite recibir a miles de personas con comodidad, según Serenelli. Durante la gestión de Gaido, Neuquén se ha consolidado como sede de eventos nacionales e internacionales que hoy forman parte del calendario obligatorio para deportistas y aficionados.

Entre los eventos más convocantes se destacan:

Corrida de la Confluencia : carrera urbana con más de 7.000 corredores de 18 provincias, recorriendo los principales puntos de la ciudad.

Triatlón de la Confluencia : combinación de natación, ciclismo y pedestrismo, con más de 500 atletas de 12 provincias.

Regata de la Confluencia : evento náutico con más de 300 palistas de 10 provincias.

Karting de la Confluencia : competencia de automovilismo con más de 150 pilotos de 7 provincias.

Bardas Run : trail running con más de 800 participantes de 15 provincias, atravesando los paisajes únicos de las bardas neuquinas.

XK Race : carrera de aventura con 400 competidores de 6 países, combinando mountain bike, trail running y orientación.

Trekking Nocturno : caminata recreativa bajo las estrellas, con más de 1.000 participantes, pensada para disfrutar en familia.

Experiencia Élite: exposición de autos tuning con más de 200 vehículos y visitantes de varias provincias.

Con esta combinación de competencias deportivas, infraestructura de calidad y atractivos turísticos, Neuquén se proyecta como un destino completo para el deporte y el turismo, consolidando su presencia en el mapa nacional y generando beneficios económicos y sociales para la ciudad.