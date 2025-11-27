Pablo Alborán, reconocido cantautor español, confirmó su regreso a Argentina para marzo de 2026 con una de las presentaciones más esperadas del año. En el marco de su Global Tour KM0, la gira internacional que acompaña el lanzamiento de su séptimo álbum, el artista se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El concierto tendrá lugar el jueves 5 de marzo de 2026 a las 19 horas en Humboldt 450, Villa Crespo. Las entradas ya se encuentran disponibles con precios que comienzan en $65.000 y pueden adquirirse únicamente a través del sitio oficial del Movistar Arena, sin venta presencial.

Para quienes opten por retirar sus entradas en boletería, el punto de entrega está ubicado en Av. Corrientes 6094, con un horario de lunes a viernes de 11 a 17 horas, y en los días de show de 14 a 21 horas. Es importante destacar que en boletería no se venden entradas, solo se retiran aquellas adquiridas previamente en línea.

El álbum de la renovación musical de Alborán

El álbum KM0 representa una renovación en la carrera de Alborán tras un año dedicado a la introspección y el retiro creativo. Con once canciones que exploran temas como el amor, la vulnerabilidad y la búsqueda personal, el disco destaca por una producción cuidada que resalta la emoción y la cercanía de su voz.

Pablo Alborán en Buenos Aires 2026: fecha y entradas

La gira Global Tour KM0 llevará al músico por más de 20 países, incluyendo presentaciones confirmadas en Buenos Aires y Córdoba, marcando así su esperado reencuentro con el público argentino. En el show del Movistar Arena, Alborán interpretará tanto sus grandes éxitos como las nuevas canciones que consolidan su lugar en el pop español.