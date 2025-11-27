Se avecina una nueva etapa en River, y en el regreso a los entrenamientos luego de la derrota con Racing, Marcelo Gallardo le informó a seis jugadores que no van a continuar en 2026. Cinco de esos seis son nombres pesados entre los que hay cuatro campeones en la final de Madrid de 2018: Ignacio Fernández, Milton Casco, Gonzalo Martínez y Enzo Pérez. Además, como estaba previsto, Miguel Borja se irá libre una vez que finalice su vínculo en diciembre y Paulo Díaz no será tenido en cuenta por el DT.

Aunque en los últimos días se especuló con la continuidad de Enzo Pérez, él decidió poner fin a su etapa en el club luego de una conversación con Gallardo. Por otro lado, los pocos minutos debido a lesiones de Martínez, la avanzada edad y el cada vez menor protagonismo de Casco y el ciclo cumplido de Nacho Fernández, que se acerca a una vuelta a Gimnasia (LP,) fueron los detonantes para la salida de cada uno.

Por otra parte, el entrenador de River también le comunicó a Sebastián Boselli que no será prioridad en el proyecto y que le buscarán una salida, mientras que Federico Gattoni debe regresar a Sevilla tras finalizar su préstamo en un paso con muy poca participación. Además, el préstamo de Giuliano Galoppo vence y no se cumplieron los objetivos para la opción de compra obligatoria, sin embargo el Millonario buscará adquirirle su pase a Sao Paulo.

Los otros nombres que dejarían River

Habrá más salidas en el Millonario y uno que tiene todos los números es Paulo Díaz, que tiene contrato hasta diciembre de 2027 pero dejaría el club tras seis años y medio. El defensor chileno fue excluido de las últimas dos convocatorias del año por decisión de Gallardo, que también le habría comunicado al chileno que no va a ser tenido en cuenta. Tanto el club como el jugador apuntarán a que llegue una oferta que satisfaga para concretar su marcha.

Por último, hay otros tres futbolistas a los que el cuerpo técnico y el club quieren seguir teniendo, pero que analizarían una oferta en caso de que ésta aparezca en Núñez. Se trata de Facundo Colidio, Jeremías Ledesma y Fabricio Bustos. El atacante perdió terreno por lesión, pero los otros dos suelen ser suplentes y en caso de que una propuesta conveniente para River les garantice minutos, podrían salir en el próximo mercado.