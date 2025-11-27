La reaparición de Jésica Cirio vino acompañada de una revelación que marca su presente. Después de meses lejos de los medios, la conductora explicó por qué eligió frenar y priorizar su bienestar. En una entrevista televisiva, contó que su alejamiento no fue casualidad, sino una decisión tomada tras recibir un diagnóstico que la obligó a escuchar su cuerpo.

Jésica Cirio empezó dejando en claro que ya no quiere que su vida privada esté en el centro de la conversación. “No voy a hablar de mi vida privada. A ustedes les tiene que importar que yo estoy bien. Estoy bien, tratando de sanar”, dijo, señalando que bajar la exposición fue una medida consciente. Según explicó, necesitaba recuperar equilibrio después de un año emocionalmente intenso.

La conductora aseguró que el silencio mediático la ayudó a recomponerse. “Me hace bien a mí y es lo que charlo con el terapeuta. Es resguardar mi vida en general. Por eso trato de no asistir a ningún evento”, detalló, dejando entrever que su salud mental fue una prioridad en esta etapa, así como el cuidado de su familia y vínculos más cercanos.

En ese contexto, compartió que la exposición desde muy chica también le pasó factura. “Estoy expuesta desde que tengo 11 años… después de todo lo que pasé y hace poco tengo unos temas de salud por los que prefiero resguardarme”, explicó, conectando su historia laboral con la necesidad actual de protegerse del desgaste emocional y físico.

Fue entonces cuando reveló el diagnóstico que la obligó a ajustar su ritmo. “Me descubrieron algunas arritmias como consecuencia del estrés y todo lo que pasó”, contó, confirmando que el cuadro fue lo suficientemente serio como para tomar decisiones concretas sobre su estilo de vida. Desde ese momento, el foco estuvo puesto en bajar el perfil y moderar exigencias.

Jésica Cirio reconoció que el tema no la deja indiferente. “Me preocupa, como todo. Hoy trato de estar atenta a mi salud… independientemente de que me cuido, como sano y hago ejercicio, pueden pasar estas cosas”, sostuvo, admitiendo que incluso una persona que lleva hábitos saludables puede enfrentar consecuencias del estrés crónico.

En el cierre, dejó una reflexión que resume su año. “Por eso es protegerme y estar atenta a mi salud en general. Fue un año muy difícil pero me considero una persona fuerte”, dijo, reafirmando que hoy su prioridad absoluta es su bienestar. Lejos de los flashes y con una mirada más íntima sobre su presente, Jésica Cirio eligió reencontrarse consigo misma.