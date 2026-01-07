Durante el episodio del martes de Masterchef Celebrity, Yanina Latorre protagonizó un momento que trascendió las recetas para centrarse en un diálogo intenso con Wanda Nara. La conductora de América TV, conocida por su estilo directo, aprovechó la oportunidad para realizar preguntas que pocos se atreven a plantear en el mundo del espectáculo.

En medio de un juego de "verdad o consecuencia", Latorre no dudó en abordar la relación actual entre Wanda y su exesposo y padre de sus hijos mayores, Maxi López. Sin rodeos, preguntó: "¿Tenés tensión sexual con Maxi López?". Esta pregunta tomó por sorpresa a la empresaria, que negó tajantemente cualquier tipo de vínculo íntimo: "¡No! ¿Acá se siente tensión sexual?".

A pesar de la negativa, Yanina insistió en que percibía cierta "electricidad" entre ellos, afirmando: "Hay un poco de tensión sexual". Para zanjar el asunto y evitar malentendidos, Wanda aseguró con firmeza: "Te juro que no, no quedó nada. Cero".

El intercambio no terminó allí. Yanina Latorre también abordó la relación de Wanda con Mauro Icardi, su actual pareja. Al preguntarle en una escala del 1 al 10 cuánto odiaba al futbolista, Wanda respondió con una actitud distante y una frase que impactó: "Creo que no lo odio, no es odio" y añadió, con un tono punzante, "A mí me da lástima la gente poco inteligente".

Este cruce entre dos figuras de la farándula mostró una faceta más personal y sincera de Wanda Nara, quien dejó claro que su pasado con Maxi López está cerrado y que sus sentimientos hacia Icardi son complejos, pero no de odio.