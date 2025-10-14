Julieta Corroza: “Es muy importante defender el trabajo genuino de todos los neuquinos”

En el marco de la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades, realizada en Zapala, la candidata a senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, destacó la necesidad de defender el trabajo genuino como motor del crecimiento provincial. La dirigente afirmó que el esfuerzo conjunto de los neuquinos es clave para seguir fortaleciendo el modelo que impulsa el desarrollo local.

Corroza señaló que “es muy importante defender el trabajo genuino de todos los neuquinos”, en el contexto de las elecciones del 26 de octubre, donde la provincia elegirá sus representantes para ambas cámaras del Congreso de la Nación. La candidata enfatizó que la defensa de la neuquinidad implica cuidar los recursos, la producción y las oportunidades laborales para todos.

“Estas son las grandes oportunidades que tenemos para transmitirle a la gente por qué es tan importante seguir trabajando juntos”, expresó Corroza, quien valoró el compromiso de la comunidad. En ese sentido, definió a la neuquinidad como “la defensa del trabajo genuino y de la identidad que nos hace diferentes del resto del país”.

El acto contó también con la presencia del candidato a senador Juan Luis “Pepé” Ousset, quien remarcó la relevancia de proteger los valores que identifican a la provincia. “Es fundamental que la ciudadanía defienda nuestra identidad y nuestro mejor recurso, que es la neuquinidad”, sostuvo, en línea con el mensaje de Corroza.

Por su parte, el intendente de Zapala, Carlos Koopmann, destacó la labor que viene desarrollando la tercera candidata a diputada nacional, María José Rodríguez, en la Región del Pehuén. Subrayó la importancia de contar con representantes que conozcan el territorio y trabajen cerca de las comunidades.

La lista de La Neuquinidad se completa con los candidatos a diputados nacionales Karina Maureira y Joaquín Perren, quienes integran el equipo que buscará llevar al Congreso una agenda centrada en la defensa de los intereses provinciales, la producción local y las políticas de desarrollo sostenibles, afirmaron.