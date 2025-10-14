Proponen boleto gratuito para policías y penitenciarios en Río Negro

La Legislatura de Río Negro recibió un proyecto de ley que propone establecer la gratuidad del boleto de transporte público urbano e interurbano para el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario provincial, siempre que se movilicen en cumplimiento de sus funciones. La iniciativa fue presentada por el presidente del bloque CC-ARI Cambiemos, Javier Acevedo, y apunta a reconocer el rol operativo de los agentes en tareas esenciales para la seguridad pública.

Según se detalla en el texto legislativo, el beneficio alcanzaría a los uniformados que deban trasladarse para cubrir guardias, cumplir recargos de servicio, participar en operativos especiales, realizar custodias, acompañamientos, servicios adicionales o responder a convocatorias de emergencia. En todos los casos, el uso del transporte deberá estar vinculado al ejercicio efectivo de sus tareas y con identificación oficial.

Acevedo fundamentó el proyecto en el impacto económico que representa el traslado diario para miles de trabajadores de las fuerzas de seguridad. “Los últimos aumentos en el transporte público afectan directamente a quienes deben movilizarse varias veces al día para cumplir funciones en representación del Estado. Este proyecto busca aliviar esa carga y reconocer su compromiso”, señaló el legislador.

Actualmente, se estima que en Río Negro hay cerca de 9.000 agentes entre policías y penitenciarios, muchos de los cuales utilizan el transporte público como único medio para llegar a sus destinos laborales. El proyecto establece un descuento del 100% en el valor del boleto, aplicable exclusivamente a quienes se encuentren en servicio activo y debidamente identificados. La medida no contempla traslados personales ni fuera del horario de servicio. El proyecto será debatido en comisiones legislativas y se espera que reciba el acompañamiento de otros bloques en las próximas sesiones.