Una joven de 20 años fue hallada asesinada en un pozo de la localidad chaqueña de Avia Terai y la Policía detuvo a un sospechoso. La víctima fue identificada como Gabriela Arací Barrios y se encontraba desaparecida desde este domingo.

Unidades de la Policía de Chaco descubrieron el cadáver en un pozo ciego del domicilio de Pedro Jesús Salvatierra (único arrestado) en el barrio Sur de Avia Teraí. Durante el procedimiento, los efectivos hallaron la motocicleta de la víctima completamente quemada y un par de medias que pertenecerían a la joven, elementos que refuerzan la hipótesis de que el hecho estaría vinculado a un acto violento y premeditado.

El hallazgo del cuerpo en el pozo ciego.

Según informó Diario Chaco, la madre de Barrios alertó a la Policía al advertir que su hija, cuya conducta habitual no incluía ausencias prolongadas, no había regresado a su domicilio después de salir durante la madrugada del domingo. A partir de la denuncia, la investigación policial desplegó allanamientos simultáneos en diferentes viviendas vinculadas a los sospechosos.

El operativo se intensificó pasado el mediodía del lunes, con un procedimiento coordinado por la Policía del Chaco en el domicilio de Salvatierra. En ese lugar, los agentes hallaron el cuerpo de Barrios en el pozo negro de la vivienda, confirmando las peores sospechas de la familia.