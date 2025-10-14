Junín de los Andes copia el modelo provincial para optimizar recursos y mueve piezas en el gabinete: cuáles son los cambios

Un gabinete más ágil y cercano a la comunidad

El intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, decidió reestructurar parte del gabinete municipal con el objetivo de mejorar la gestión y optimizar los recursos públicos. En esta nueva etapa, eliminaron varias secretarías y redistribuyeron funciones entre direcciones y subsecretarías, en una apuesta por el orden y la eficiencia administrativa.

“Hay cosas que funcionaron muy bien y otras que necesitaban optimizarse”, expresó el jefe comunal al anunciar los cambios. La decisión, según explicó, apunta a evitar el gasto innecesario de fondos públicos y a fortalecer las áreas con personal técnico capacitado.

No hubo renuncias dentro del equipo, pero sí modificaciones en la estructura.

“No queremos que los dineros públicos sean malgastados. Confiamos en nuestros empleados municipales, y muchas direcciones ahora están a cargo de personal de planta con experiencia”, señaló.

Menos jerarquías, más gestión

La nueva organización incluye la eliminación de la Jefatura de Gabinete, la Subsecretaría de Protocolo y la Subsecretaría Ejecutiva. Esas funciones ahora están cubiertas por trabajadoras municipales que ya se desempeñaban en el área, lo que implica una reducción de cargos jerárquicos y un uso más eficiente del presupuesto.

Además, la subsecretaría de Hacienda pasó a integrar el área de Innovación y Recursos Humanos, bajo la conducción de una abogada. En tanto, el área de Comunicación fue elevada a Secretaría, entendiendo que “la comunicación es clave para vincular al municipio con los vecinos y potenciar las políticas públicas”, destacaron desde el Ejecutivo local.

“Todos mis secretarios son jóvenes egresados de la universidad pública”, subrayó el intendente, al remarcar el perfil técnico y comprometido del equipo. También adelantó que se espera la confirmación de un joven abogado para sumarse a la gestión.

En línea con la provincia y con foco en el servicio

La reestructuración municipal se da en concordancia con el espíritu de orden y responsabilidad que impulsa el gobierno provincial. Junín de los Andes busca así fortalecer sus servicios públicos, reforzando las áreas que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos.

“Somos servidores públicos y nos debemos a la comunidad”, enfatizó el intendente, quien confirmó que se incorporó una nueva Subsecretaría de Producción a cargo del ingeniero Nahuel Trípodi, además de reforzar la Secretaría de Servicios Públicos, clave en esta etapa de obras y asfaltos.

La gestión municipal avanza de este modo hacia un esquema más austero, eficiente y con fuerte presencia técnica, demostrando que la responsabilidad política también se refleja en cómo se administran los recursos de todos.